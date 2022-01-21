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防堵酒駕急修法　藍綠立委籲：應正視酒癮戒治

▲藍綠委均認為，針對酒癮假使進行戒癮治療才是解決酒駕的根本之道。（示意圖／NOWnews資料照）
▲藍綠委均認為，針對酒癮假使進行戒癮治療才是解決酒駕的根本之道。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-21 16:40:00

酒駕事故造成無數憾事，交通部日前提出《道路交通管理處罰條例》酒駕相關罰則修法，但並無增加其他預防、嚇阻手段。對於酒駕防制，立委趙天麟接受《NOWnews今日新聞》訪問時提到，如果社會真的認為「酒駕零容忍」，那未來應考慮所有新車都加裝酒精鎖，而立委葉毓蘭則表示，酒駕要重罰是要對駕駛有威嚇效果，應效法中國大陸考慮實施行政拘役。另外，藍綠委均認為，針對酒癮假使進行戒癮治療才是解決酒駕的根本之道。

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此次道交條例修法對累犯標準加寬、罰度加重，不過趙天麟認為，現在司法判決在客觀判定上，很難認定假數酒駕是否為「故意」，現行法規僅認定，吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克為「故意犯行」，得判處有期徒刑併科罰金，如果對「酒駕零容忍」，應該要考慮只要吐氣值達現行酒駕的每公升0.15毫克即可認定為故意。

其實，依據2020年新上路的修法規範，現況下若為酒駕累犯，必須重新考照，且考照後一年內必需駕駛裝設酒精鎖（Alcohol Interlock）的車輛，車輛需在駕駛通過吹氣測試酒精濃度，才得以發動車輛，且除了發動後5分鐘要求重新測試外，駕駛期間每45至60分鐘還會隨機要求重測，否則將會熄火並鎖死車輛。

趙天麟指出，社會對於酒駕的重視程度持續提高，建議未來所有新車均加裝酒精鎖，且由國家支出，畢竟酒駕意外可能會發生在所有人身上，才能有效杜絕國人喝酒上路。另外也建議在酒稅中增撥專款專用於酒駕被害者補償。

立委葉毓蘭也認同酒精鎖有設置必要，根據統計約有2600多輛車應該加設酒精鎖，但真正有裝的只有103輛，「不到4%的執行率！」針對酒駕累犯應只能駕駛設置有酒精鎖的車輛，應將駕駛與車輛綁定以便警方臨檢確認，且針對酒駕累犯應該要求每半年驗車一次，確保酒精鎖功能使用。

另外，葉毓蘭認為，我國對於酒駕的罰則威嚇力不足，酒駕的刑度之所以要加重，目的在於預防，之所以會提出鞭刑，就是要法務部檢討在修法刑度上的不足，「人怕關，車怕扣！」她以中國大陸為例，對於酒駕現行犯可處以最高15日的行政拘役，「直接禁止通訊送警局，沒有任何『含扣』的空間，要重罰的我覺得要罰的讓他痛。」


除此之外，趙天麟和葉毓蘭都表示，我國應該正視酒癮戒治問題。趙天麟提到，許多酒駕慣犯入監後三五天就猝死，後來才知道是因為突然斷酒導致的戒斷症候群，「我們應該把他們和吸毒者一樣作為病患看待，入監要提供輔助治療，才能防止再犯。」葉毓蘭則說，雖然我國有129個醫療院所有提供酒癮戒治課程，但根本乏人問津，「因為司法就是讓你易科罰金就緩起訴了。」應該要附帶責任，要求酒駕者強制參與戒治療程。酒駕修法在即，除了威嚇、懲罰之外，預防與治療、防止再犯也是關注重點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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