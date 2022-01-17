今起變天轉濕涼！北台灣有雨 整週偏涼易雨無強冷空氣
中央氣象局表示，今（17）日鋒面通過及東北季風增強，加上華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣北部、東半部地區及馬祖有短暫雨，中南部地區及澎湖亦有局部短暫雨，金門則為多雲的天氣。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 06:33:42
氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，今晨冷空氣已減弱，無「輻射冷卻」作用，今晨本島最低溫明顯回升至新北市的14.4度。最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，本週無強冷空氣；今日「鋒面」通過，北部、東半部局部短暫雨，中部亦有零星短暫降雨的機率；北台氣溫略降、轉濕涼，中南部白天舒適早晚涼。各地氣溫：北部14至21度，中部15至24度，南部16至26度，東部16至24度。
吳德榮表示，明日、週三東北季風南下，北部及東半部有局部雨，中部仍有零星短暫降雨的機率；北台濕涼，中部氣溫略降、南部舒適早晚偏涼。週四仍受東北季風影響，大台北及東半部仍有局部短暫雨，北台雲多偏涼，新竹以南晴時多雲，中南部白天舒適早晚涼。
氣象達人彭啟明表示，本週這波東北風還不算冷，涼涼的，北部東半部低溫15-18度，中南部16-17度，類似天氣維持到周五，周末高壓出海，台灣風向轉變為偏東南風，會略回溫，屆時西半部預期是個大掃除的好時機。（編輯：倪浩軒）