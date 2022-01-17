知名導演爆「很多網美賣淫」！列4點內行才知：還裝仙女
有「網紅推手」之稱的全職廣告導演圤智雨，日前因執導鄧佳華首部AV作品引起話題，而昨（16）日他也在臉書發文，表示有朋友問「什麼是網美」，他想了想竟回「大部分的網美都是雞吧」，並列出4項例子，也掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 07:02:52
圤智雨在臉書粉專《戲引子》發文，表示「網美幾乎都是一群口不擇言的雞組成的」，並舉出4個例子，都是個大經紀人常會遇到的。第一種是明明想靠露紅，不想努力，但總是會說不想像哪個人氣網美一樣大尺度，因為會覺得很low，但是自己在其他社群平台的尺度更low，「露到都露點了還在口不擇言」。
第二種是開價都開天價，接不到案子又愛說自己窮，沒案子，但總能吃好住好，連直播也播很爛，但包包單品總能一直買，「內行人都知道有賣淫了，還裝自己是仙女，真是口不擇言」。
第三種是總喜歡接一些曝光度高，但沒什麼錢的案子，然後依舊收入與娛樂比例不平均，問到為什麼可以過那麼好就會說，「老娘不缺錢，因為有在投資」，這也讓圤智雨直呼「哇X，會投資賺那麼多還可以接一些賜奉神明的低價工作，真的是好會投資呀，怎麼我認識的大老闆玩投資的女老闆都不會這樣搞自己呢？真是好愛妳們的神明呀，真的沒有賣耶，真心口不擇言呀」。
最後一種則是，年紀很輕、學歷低，但總是每個月都能上新聞說自己投資好神，可買房買車，遇到好老闆好伯樂，「真的是好棒棒，好口不擇言呀，當觀眾白X就是了」，也讓他在文末感嘆「我是圤導，人生就是各種騙呀」。（編輯：郭佩蓉）