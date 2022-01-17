Toyz首露面道歉哭了！詐賭600萬內幕曝光　將被遣返香港

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而談到被爆料詐賭丁特、史丹利、金旋風等人，Toyz也坦言這是事實，他透露「我們使用的是魔術牌，上面有記號可以看到，是與經紀人周周一起在魔術店買的，因此我們可以提前知道能不能撞柱，這是第一次用射龍門的遊戲出老千，但後來嚐到甜頭之後，兩個人在淘寶上買了更多可以透視的牌，周周問Toyz有沒有搞頭，就將這副牌帶到金旋風家出老千，最後因為金旋風前後輸了大約三百萬元，兩人聯手誆騙友人六百萬左右，最後慘遭抓包」。
針對當時女友奈奈是否參與一事，Toyz表示「愛是盲目的，奈奈知情但並非主事者，沒有成功阻止我的詐賭行為」除此之外，他更再三強調，周周有參與整個詐賭企劃，且是主謀共犯，甚至轉頭問後方被害人金旋風在事件過程中的感覺，金旋風則提到「第二次不知道，但第三次的確感覺周周有參與。」
而Toyz在影片中坦言「自己是垃圾」，並且落淚向丁特、史丹利及金旋風相關被牽連的人道歉，直指這件事就是他和周周2人搞出來的事，金旋風也表示，邀請Toyz直播並不是要幫他洗白，而是由Toyz自己公開自己所做過的事，不是讓別人還原因經過，也算是給所有人一個交代。Toyz也非常懊惱地說「知道大家都對我很失望，我確實，我也對自己很失望，我真的不知道自己再衝X小，也真的不知道自己為甚麼再做這麼多白癡的事情，讓自己一手好牌打成這樣子」。（編輯：張嘉哲）