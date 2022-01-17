好市多逛錯好幾年？「隱藏規則」曝　店員認了：有這回事

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只見貼出的照片，幾台賣場推車就這樣被置放在人行道上頭，但上頭貨物已經卸下，讓不少路人看傻眼。而貼文一出，不少網友紛紛回應「真的太傻眼，有沒有公德心」、「這樣亂丟真的超母湯」、「應該改用投錢的，就沒人敢這樣了吧」、「推車改投幣式1次$50，相信素質就會有所提升了」、「誇張的要命，真的不懂不把推車放回去是想怎樣」。
而《NOWNews》記者於週末實際勘查內湖店好市多，的確發現在機車停車塲周圍有許多賣場推車，因此好奇詢問店員，店員透露「其實這是我們工作的一個環節，會駐派人馬在這路口管制，早前有些人會將推車推到更遠的地方，現在有管制後，推車就集中放在這裡，店員會將顧客的推車集結之後，一次推回去推車放的地方，提供給其他客人使用」。
而記者追問「那會希望客人自動將推車推回原處嗎？」店員則笑說「其實不會，因為就算有人推回，還是有人會放在這，我們都會現在都會輪派人馬站在路口，說實在也是給騎機車來好市多的客人一個方便」不過，各地的好市多政策不同，也許下次民眾去好市多時，看到附近有店員執行推車回收時，也可以禮貌詢問推車歸位問題，若是不必自己推回，也能口頭上向工作人員說句「辛苦了」哦！（編輯：張嘉哲）