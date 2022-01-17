COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

好市多逛錯好幾年？「隱藏規則」曝　店員認了：有這回事

▲美式賣場好市多因為販售的物品眾多，且份量夠大，不少家庭都會定期到此補貨。（圖／記者張嘉哲攝）
▲美式賣場好市多因為販售的物品眾多，且份量夠大，不少家庭都會定期到此補貨。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-17 07:44:41

美式賣場好市多因為販售的物品眾多，且份量夠大，不少家庭都會定期到此補貨，但因為份量大，往往每次一進去就買爆全場，因此賣場推車自然成為一項非常重要的工具之一。不過，就有網友指出「現在人買完東西都不把推車放回去是怎樣啊？」貼文引發廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「好市多商品消費心得分享區」貼文指出「要買就要守規矩，把推車歸位，而不是丟在人行道上，一台在邊緣，如別人碰撞容易發生危險，還有很多台在我旁邊，看到沒心情拍，我從宜蘭來內湖採購，我要把一台台歸位，我就不用買？應該都是騎機車的才會有這種行為，買多不能提重物，才會把推車放到機車位置那，搬運省力又方便」。

▲
▲網友發現好市多外的推車都沒被歸位，引發討論。（圖/好市多商品經驗老實說）
只見貼出的照片，幾台賣場推車就這樣被置放在人行道上頭，但上頭貨物已經卸下，讓不少路人看傻眼。而貼文一出，不少網友紛紛回應「真的太傻眼，有沒有公德心」、「這樣亂丟真的超母湯」、「應該改用投錢的，就沒人敢這樣了吧」、「推車改投幣式1次$50，相信素質就會有所提升了」、「誇張的要命，真的不懂不把推車放回去是想怎樣」。

而《NOWNews》記者於週末實際勘查內湖店好市多，的確發現在機車停車塲周圍有許多賣場推車，因此好奇詢問店員，店員透露「其實這是我們工作的一個環節，會駐派人馬在這路口管制，早前有些人會將推車推到更遠的地方，現在有管制後，推車就集中放在這裡，店員會將顧客的推車集結之後，一次推回去推車放的地方，提供給其他客人使用」。

▲推車記者張嘉哲攝
▲實地勘察好市多內湖店，發現確實有不少客人將推車沒有推回。（圖/記者張嘉哲攝）
而記者追問「那會希望客人自動將推車推回原處嗎？」店員則笑說「其實不會，因為就算有人推回，還是有人會放在這，我們都會現在都會輪派人馬站在路口，說實在也是給騎機車來好市多的客人一個方便」不過，各地的好市多政策不同，也許下次民眾去好市多時，看到附近有店員執行推車回收時，也可以禮貌詢問推車歸位問題，若是不必自己推回，也能口頭上向工作人員說句「辛苦了」哦！（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀