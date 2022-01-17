星巴克最推薦的蛋糕是？「這3款」店員也愛：加熱吃更讚
台灣連鎖咖啡廳市場競爭激烈，其中最廣為人知的就屬星巴克、85度C和路易莎了；而其中星巴克除了飲品以外，甜點也是不少人會點的品項，對此，就有網友好奇「星巴克最推薦的蛋糕是哪樣」，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 08:00:13
該名網友在社群平台《Dcard》上以「求星巴克推薦蛋糕」為題發文，表示自己已經吃過草莓生乳捲，覺得普通，因此想知道切片蛋糕哪樣比較推薦，「法式千層薄餅跟藍莓戚風蛋糕都好兩極喔，想問有吃過的人推薦什麼」？
貼文一出，「岩漿巧克力蛋糕」、「咖啡巧克力松露蛋糕」和「經典起司蛋糕」受到最多網友推薦，「身為夥伴，大推經典起司蛋糕跟加熱後的岩漿巧克力蛋糕」、「經典起司蛋糕，基底的威化餅超好吃，聽說加熱後的岩漿巧克力蛋糕也不錯」、「加熱完的岩漿巧克力蛋糕真的超讚，一切開巧克力就會爆出來，而且是帶苦味的巧克力，不會太甜」、「咖啡巧克力松露蛋糕跟加熱的岩漿巧克力蛋糕，覺得是星巴克是我吃過覺得還會再回購的商品，岩漿巧克力也是吃一塊也不會嫌多～」、「咖啡巧克力松露！底下餅皮是脆脆的口感，很好吃」。
此外，也有網友推薦其他品項，「雖然不是蛋糕，但檸檬塔真的好吃」、「蛋糕是不知道，可麗露好吃到爆」、「抹茶紅豆千層跟草莓三明治蛋糕都好吃」；不過，也有網友認為，「有一個抹茶紅豆千層薄餅我覺得超甜，抹茶控的我直接pass」、「我也覺得超甜！」。（編輯：郭佩蓉）