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藏壽司「扭蛋狂轉絕招」曝光！男結帳愣住　內行人看懂了

▲日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多老饕前往朝聖。（示意圖／翻攝photoAC）
▲日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多老饕前往朝聖。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-01-17 09:06:10

日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多老饕前往朝聖，而去吃過迴轉壽司的你，肯定知道有某些特定品牌都會推出扭蛋的活動，只要吃滿幾盤就能夠扭蛋，例如品牌藏壽司等等。近日，就有網友分享自己去吃藏壽司時，使用省錢大招就能免費換取扭蛋，沒想到結帳時卻發生悲劇，引發熱烈迴響。

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原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「我要被告了嗎？」只見貼出的影片，原本螢幕顯示45盤，接著男子將一個盤子重複在回收洞口重複刷過好幾次，直接就能進入扭蛋的畫面，讓男子相當興奮，不需吃壽司也能轉扭蛋。

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▲男子將壽司盤不斷在回收洞口磨蹭，確實能計盤扭蛋，但也必須付費，引起討論。（圖/抖音＠chenhannes）
不過該舉動，卻也引來悲劇，原來，藏壽司是按照上頭螢幕回收盤子的數量來計價，也就是雖然這樣可以扭蛋沒錯，但原PO不僅沒有吃到那五盤壽司，還要付錢只為一顆扭蛋，讓他悲劇的表示「我只吃15盤....含著淚結帳了」。

貼文一出，網友紛紛回應「笑死，店家要告你啥？謝謝你這大老闆」、「不會被告啦，你想這麼花錢，店家開心都來不及了」、「不用這樣啦！下次我的盤子都能給你！不用太感謝我」、「50盤請到櫃檯結帳，阿哩嘎多！」、「店家由衷感謝你，省了食材省了盤子，開心」。（編輯：張嘉哲）

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