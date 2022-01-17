男開LINE「1功能」秒賺300！用戶證實嗨了：都是3倍起跳
在台灣，LINE是最多人使用的社群通訊軟體，不少人透過LINE來聯繫親友、辦公等等，但其實LINE近年來多角化經營，除了通訊的功能之外，也開創不少額外的服務，例如娛樂、工具、生活、購物甚至是金融等等。近日就有網友發現「LINE Bank」的好用之處，將其優點分享之後，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 09:42:30
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「最近申請了LINE Bank，才10分鐘就賺了300塊啊，開戶就先送300塊，不限平台還回饋3％，都是其他家銀行的3倍，所以去超商或者網購我都用這張信用卡，隨便都累計好幾百點，網購還能直接扣抵；另外他還有一個口袋帳戶的特別功能，利息是其他家銀行的兩倍，可以把閒錢放進去，最多可以放五萬塊，一個月還能回饋利息90幾塊，還沒申請的可以參考看看」。
貼文一出，網友紛紛回應「累計了6千多，前幾天花了1千多點還有5千多」、「早就發現囉！LINE這麼常用，其實出去超商買個東西帶個手機就夠了，回饋趴數又高，超賺」、「開戶送三百真的很大方欸」、「真的不錯用，開戶送三百，很多通路都能3％回饋，真的很多」。
不過，也有用戶認為「這個只是短期的啦，之後利息回饋會越來越低」、「這回饋都有限時吧，回饋會越來越低」、「但每個月有上限回饋500點啦」。而根據LINE Bank官網顯示，該活動及回饋確實有時限，如果要賺新開戶的三百點，則必須於3月31日前申辦開戶成功，而LINE Bank申辦的快點卡全通路一般消費回饋3%則官網沒有標註期限，但目前每個月上限就是500點的回饋，等同於500元，也算不無小補，有使用金融卡的民眾不妨能參考看看！能省則省，非常適合小資族。（編輯：張嘉哲）