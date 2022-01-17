副駕最雷行為是哪樣？駕駛看「這舉動」全怒：希望整路睡
開車需要隨時注意路況，因此非常耗費精神，因此有些駕駛會希望副駕的乘客，能夠上車不睡覺幫忙看導航。而近日，則有網友分享，自己的好友與女朋友吵架，就是因為女方在乘車時，不僅不專心回話，還在副駕滑手機嬉笑，貼文一出引發駕駛討論，而多數人認為最討厭的行為其實是「影響駕駛開車」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 10:51:10
根據原PO於《PTT》貼文表示，自己的好友從桃園載女友去台南辦事，為了配合女方的時間，一早便已經出了門，但駕駛一路上找女友聊天，副駕上的女友卻不專心回話，一直在用手機追劇，中間還幾度大笑，讓駕駛非常不爽，自己開長途車程，副駕若是只休息不聊天幫忙提神就算了，還在旁邊看手機嘻笑，讓原PO事後也表示，「這種情況好像真的滿讓人不爽的」。
貼文引發網友討論，多數駕駛則認為最討厭副駕影響開車「總比指揮走哪條路或停哪個位置好吧」、「千萬不要意見一大堆！」、「只要不要教我怎麼開車，在旁邊睡覺我都可以接受」「副駕最好睡死不要吵我開車」、「比愛指揮駕駛的假會副駕好太多」、「不要吵，不影響駕駛都好」。
而實際上副駕的乘車禮儀，還是因駕駛的習慣而有所差異，也有不少人提出，「安全帶繫好坐正東西不要丟中控台上就行」、「有繫安全帶、腳別跨上前檔」、「不要抽菸、吃檳榔、吃東西亂噴、腳放在前擋其他都隨意」。 （編輯：鍾怡婷）