台北麻辣鍋最強者是？眾秒抖3間「低調神店」：雙重滿足
冬天最熱門的餐點就是火鍋，熱呼呼的湯頭及配料，一吃馬上全身都暖起來，近日就有網友求推薦台北好吃的麻辣鍋餐廳，貼文曝光後，立馬有網友點名店家「肉老大」、「好食多」以及「八條老宅」，對美味程度讚不絕口。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 11:07:28
該名網友昨（16）日在PTT貼文，他以「台北好吃的火鍋推薦」為題，表示自己特別喜歡吃麻辣鍋的鴨血，朋友卻不吃辣，所以希望吃火鍋時能有各種口味的湯底能挑選，價位落在1000元以內，拜託網友推薦：「一大鍋的要可以分成鴛鴦鍋，單點或是吃到飽都可以。」
貼文一出，網友紛紛留言推薦，「東區忻殿堂」、「新馬辣經典麻辣鍋」、「草原風蒙古火鍋，香辣&養生湯頭都不錯」、「無老鍋吧」、「中山區就沐田涮涮工廠跟馬辣」、「吃過22:02之後就無法離開他們的醬了」、「打狗霸，肉不錯、海鮮好吃」、「橘色最高」、「火鍋青花驕不錯」。
不過，最多人點名餐廳「肉老大」、「好食多」以及「八條老宅」，「推肉老大，不吃辣他也有牛奶鍋，雙重滿足」、「我也超愛麻辣鴨血！肉老大很讚」、「推麻辣45，或靠六張犁的肉老大，他們鴨血很厲害」、「肉老大湯頭選擇很多，紹興雞醉鍋超特別，外面都沒吃過」、「推好食多」、「唯一推薦好食多四川麻辣」、「這一鍋、好食多，中山蠻多可以挑的」、「八條老宅」、「八條老宅不錯」、「麻辣鍋我只推八條老宅」。（編輯：賴禹妡）