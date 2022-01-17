西堤群聚再添確診　鄭文燦：個案詳情下午說明

桃園市群聚疫情燒不停，西堤餐廳群聚案疑似又有新增個案，桃園市政府昨（16）日晚間緊急通知內壢國小、美奇幼兒園及佳音英語元生分校因有學生確診，今（17）日起停課14天。市長鄭文燦上午主持防疫會議也透露，因有增加確診個案，詳細數字上午都還會再篩出檢驗結果，詳細資料等下午中央疫情指揮中心2時及市府3時對外說明。
記者李春台／桃園報導
2022-01-17 11:07:35｜2022-01-17 11:20:57
鄭文燦指出，目前全桃園市居家隔離人數有949人，後送集中檢疫所1405人，昨日社區採檢站採檢4672人，有篩出新增個案，目前全市10個社區篩檢站共計採檢2萬8453人，昨日之前最新數據有27位被匡列採檢確診，其他則是自主篩檢出來的，顯見社區採檢站仍非常重要。
鄭文燦表示，桃園市現有10個社區採檢站，分別是中壢中正公園、桃園中路公園 中壢龍岡採檢站、黎明公園、八德北區客家會館、中壢自強活動中心、 中壢東興社區活動中心、中壢南園市民活動中心、平鎮新勢市民活動中心，及大園市民國動中心，歡迎有需要的民眾前往採檢。
學校防疫方面，鄭文燦提到，昨日有7所學校預防性停課，昨晚有4所學校採檢結果出爐，均為陰性，包括武陵高中、中興國中、中壢國中及中壢家商；不過因為昨天是深夜才採檢出來，因此今日仍維持預防性停課一天，18日復課。另有中原大學、治平高中、啟英高中3校結果將於今日出爐。
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