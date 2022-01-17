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店家接「超長」外送單！千字備註寫好寫滿　眾怒批：浪費

▲客人在訂單備註中，標註將近千字的辣度需求。（圖／取自《foodpanda 店家交流平臺》）
▲客人在訂單備註中，標註將近千字的辣度需求。（圖／取自《foodpanda 店家交流平臺》）

編輯中心/綜合報導

2022-01-17 11:17:09

外送平台興起，讓民眾不需頂著寒風出門，就能吃到美味餐點，但因網路溝通容易有誤差，因此也陸續傳出不少店家、外送員、顧客的爭議事件。近日，就有店家分享自己接到「超長」的外送單，原來是顧客為了提醒店家不要忘記加辣，直接用「小辣」二字，將訂單備註寫好寫滿，導致訂單出現驚人長度，讓網友紛紛怒批「浪費出單紙」。

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▲店家收到客人在外送平台上的超長訂單。（圖／取自《foodpanda 店家交流平臺》）
▲店家收到客人在外送平台上的超長訂單。（圖／取自《foodpanda 店家交流平臺》）
根據店家於《foodpanda 店家交流平臺》貼出的訂單照片可以看到，客人怕店家忘記餐點要加辣，因此在每一個餐點下方，重複備註自己的辣度需求，讓店家的出單機印出超驚人的「長訂單」，而店家則傻眼表示「其實弄這樣，店家更不方便看，還浪費出單紙。」

該篇貼文曝光後，引發眾人怒批，「超討厭亂備註的客人」、「看到這個覺得白目當有趣，看了就一肚子火」、「遇到這種簡稱奧客，送去有極大機率回報客服餐有問題，如果是我就拒單」、「賺100，紙（花費）50$」、「看了真的超級煩」。

不少網友也在下方創意回覆，「小辣要加64次，加到看不到」、「64倍小辣啊」、「就是一碗小辣，加64湯匙（次）嗎」、「出完餐就把這張貼在裝餐點的塑膠袋上面貼好貼滿」。（編輯：鍾怡婷）

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