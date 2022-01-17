北漂女出社會2年半「狂存100萬」！方法曝：新鮮人做得到

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO說，她的薪資從剛開始的2萬8、3萬2，到現在則是4萬5，有時假日還會去打工，每個月可多賺5-8千元，至於每月租屋費用則是雅房6600元。她提到，剛出社會時身上只有大學打工存的10萬元，當時畢業後就給自己30歲要存100萬的目標，「那時單純的想，7年30歲，平均每個月要存12000，如果一直都領28K也能達成，加油」。
原PO回想，一開始在台北生活很辛苦，拿到薪水會先存錢，每天吃的費用盡量控制在100元以內，假日打工沒休閒活動，也幾乎不赴聚餐邀約；她說，存錢的管道是「美金」5000元跟「台幣」3000元定存，定存存了一年，接著開證券戶把錢轉去股票，「這時候大約有20萬」。
她建議要存錢的人，身邊若有一定的現金流，其他錢是可以拿去投資的，不然存銀行通膨就是把錢吃掉而已；她看書爬文後買了幾張股票，有賺也有賠，「最後發現跟無腦定期定額的報酬率差不多，還不會影響心情，所以現在就每個月定額兩萬在某幾個股票，個股的話就會買一些金融股還有熱門股」。
她也提到「紀錄」是存錢路程中很重要的事，不管是記帳還是股票，她都會很詳細的紀錄；此外，她認為「信用卡以及多元支付」是很好但也很可怕的東西，「好好利用可以得到不錯的回饋，但不用拿出錢的消費真的比較容易，所以不好好控制的話那些回饋也沒用，因此我用現金以外的方式消費的同時，就會把戶頭的錢先留起來，繳卡費時再繳出，所以一樣是用當月可以花的錢做消費，不會想說先刷下個月領薪水再繳」。
原PO說，出社會這期間看過很多有錢人，很多含著金銀湯匙出生的同事，上班好像只是在體驗人生，只有她還在為了幾百塊努力加班、打工，「但還是要恭喜自己有了第一桶金，回想起一開始的『台北生存遊戲』也很佩服，我現在是玩不了了，同時也體會著由儉入奢易這句俗語，希望我的存錢歷程有鼓勵到想存錢的社畜，目標這種事放在心中若有似無的執行著一定會成功的」。
貼文一出，掀起熱議，「恭喜，有同感存到100萬真的也不能幹嘛，比上不足比下有餘吧，至少有一筆存款比較有安全感」、「恭喜達成成就，之後妳賺下一個一百萬速度會很快」、「萬事起頭難，接下來朝1000萬的目標邁進吧」、「你很努力，謝謝分享～開源節流真的很重要」、「恭喜！投資確實比工作收入還多」、「好勵志，讓我有動力了」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。