男徵女友回家過年！「超狂條件」曝 網全暴動：哪裡報名
農曆新年即將到來，不少需要應付長輩的尷尬難關又再度出現，就有一名網友想徵女友，過年時帶回家應付親戚，且一切費用都由他支付，紅包還全數歸給這名女友，這麼好的條件讓不少女網友紛紛搶著報名：「櫃檯在哪裡呢？我可以帶小孩一起嗎」、「過年期間我單身，我可以應徵嗎」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 13:20:57
該名網友14日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示「當兒子跟當舅舅的總是最可憐的那一個」，因為沒有女朋友不敢回家過年，卻還是一定要包紅包，因此想徵求一名「女友」應付親戚朋友。
原PO表示，他會帶「女友」去親戚那邊搜刮紅包，有領到都全數歸女友，「只要妳敢要且不尷尬⋯尷尬的就是我親戚他們」，且吃喝拉撒睡及玩樂費用都是原PO全包，笑喊：「歡迎到櫃檯報名！」
貼文一出，女網友紛紛暴動留言，「櫃檯在哪裡呢？我可以帶小孩一起嗎」、「過年期間我單身，我可以應徵嗎」、「哪裡報名」、「感覺不錯內」、「要不是我結婚了，這攤我很想賺耶」、「這種兼職好像也不錯欸」、「我先去離婚，等等我XD」、「已經排到巷子口了」、「當天單身的可以嗎」。
也有網友幽默直言，「你徵個男友搞不好以後都可以不用回去了」、「可以考慮帶男的啊」、「帶男友回去就會通通閉嘴了」、「其實你限單身女性的話，可能每年都要徵一次，但是如果你限單身男性的話，就只需要這一次」。（編輯：賴禹妡）