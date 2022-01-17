路邊「花盆佔車位」！直接搬動怕觸法 內行教2步驟可停
有些地區的停車位難尋，因此部分車主為了停車方便，會在無劃線的巷道中，擺放花盆、三角錐等路障霸佔位置，讓其他想停車的民眾，害怕擅自搬動障礙物會觸法，而實際上遇到這種狀況，可以先確認是否為私有土地，若非私有土地則可以請警局、環保局協助處理，並且若當事人無法即時清除，就可依廢棄物法令清除。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 14:02:05
根據原po於《爆系知識家》發問，若是在未劃有紅、黃線的路旁，擺放花盆、三角錐佔車位的能不能檢舉，若是自己移動那些花盆會不會觸法呢？原po也補充，是一般的路邊，而非私人住家。
該篇貼文有內行網友解答，第一步先確認是否為私人土地，若是私人土地物品請勿隨意搬動，第二步可以打電話請公家機關處理，「有人承認就是檢舉路霸，沒人承認就是廢棄物清理法」、「是私人土地就沒辦法，公有地就環保局檢舉廢棄物」、「可以打去區公所尋問那是私人還是公有道路」、「這是路霸......移動不違法」。
而實際上，依據道路交通管理處罰條例規定，無畫停車格的巷道，若非私人土地，則誰都不能擅自擺花盆、路障霸占，否則經過檢舉過後就可以開罰行為人。並且若擺放的行為人無法立即清除，或是人不在現場，部分物品是可以依廢棄物法令直接清除。（編輯：鍾怡婷）