台灣泡麵哪碗最過譽？老饕認「它」一吃秒哭 真相尷尬了
泡麵因為便利且便宜的特性，成為不少人宵夜以及正餐的首選，而在台灣，泡麵的品牌眾多，任何品牌都有其擁護者。而近日，就有網友討論「花雕雞泡麵是不是最過譽的泡麵啊？」貼文引發熱議，釣出不少老饕認同，但實際上的銷售成績卻與網友評價相去甚遠，十分尷尬。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 16:45:12
原PO在PTT貼文指出「聽一堆人說台酒的花雕雞泡麵有多好吃，買了一碗來吃之後只覺得湯頭還不錯，酒香還蠻充足的，但麵體完全不行啊，雞肉也是柴到能咕咕叫了，明明別牌的剝皮辣椒面雞肉就很軟嫩，花雕雞泡麵是不是過譽啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「真的過譽，超普通」、「老實說我完全不覺得花雕雞麵哪裡好吃」、「真的沒那麼好吃，肉柴麵體軟」、「肉柴但量比較多，廠商也有取捨吧」、「真的很普通，第一次被炒作的時候就吃了」；不過也有人認為「花雕雞的重點是他的湯頭，誰跟你在討論麵體跟雞肉」、「就是要特別吃他的柴肉，越吃越好吃」、「還是很好吃，吃個泡麵，肥宅也在自以為是不是」。
而事實上，雖然網友指認「台酒花雕雞泡麵」過譽，但根據《DailyView網路溫度計》、《引客數據》等各大數據庫的統計，台酒系列的泡麵在去年2021年各個通路銷售成績都佔有一席之地，僅次於統一泡麵的以及維力炸醬麵兩款，甚至有單獨月份能晉升第二名或是第一名，顯然台灣人多數依舊熱愛台酒系列的泡麵，只不過對於少數人的味蕾如何開發，泡麵內容物怎麼改良讓人人皆喜歡，創造出新的泡麵客源，也是台酒未來的一大課題。（編輯：張嘉哲）