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存款30萬想買房！他提「信貸湊頭期款」秒遭打槍：別想了

▲買房對於現代人而言，是相當困難的問題。（示意圖／取自unsplash）
▲買房對於現代人而言，是相當困難的問題。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-17 16:17:01

買房對於現代人而言，是相當困難的問題，近日就有網友表示，他和妻子年薪加起來100萬左右，一家三口想買650萬的房子，想要先用信貸湊頭期款，貼文曝光後，立馬遭到其他網友潑冷水，而一名內行人給出2個建議，讓全場十分認同。 

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該名網友日前在PTT發文，他表示租房已有7-8年的年資，目前小孩剛滿5歲，這之間總共搬了3次家，覺得實在太累了，而此次租房，房東有意將房子出賣，開價650萬，夫妻倆確實有考慮，無奈兩人存款現在只剩30萬了。 

原PO算了算，和老婆年薪加起來約100萬，想要先信貸100補頭期款，不過似乎會影響到房貸問題，「銀行好像只看個人所得與收支比 ，而不是看夫妻雙方可以共同還款」，而在還款計畫明確且還得出來的前提下，想問「有沒有更推薦的方式可讓銀行信任並順利貸款？」 

買房記得看風水，旺財旺丁的房子要看這三類特點（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲有網友表示，他和妻子年薪加起來100萬左右，一家三口想買650萬的房子。（示意圖／翻攝自Unsplash）
貼文一出立即引發熱議，一名網友回文直言「你原先的做法不用想了，跟銀行講你要0自備買房只會直接被轟出來」，並建議原PO可以先辦理信貸之後再辦房貸，購屋時壓八成貸款條件，風險是「房貸可能辦不下來，變成信貸白繳利息，現在賣方市場願意給你壓貸款條件的案子不多」，另外也可以先和親友調100萬，買完房子後再辦信貸還款，「這個是比較建議的方案，房貸過了再辦信貸相對容易得多，最不濟夫妻兩個人各自分開貸信貸開到滿」，但前提是原PO身邊要有能支援100萬的親友。 

對此，網友也紛紛留言贊同，「正解」、「我也借朋友140萬湊頭期，他再信貸還我」、「你也可以找友人用理財貸款給你，你用信貸條件分期還款給他，雙方簽個民間借貸條款」、「感覺你們應該買500萬左右的房子比較能負擔得起」、「推第二種方法，親友貸款分成三四筆，每個人借個三五十萬金額，小親友也比較不怕」。（編輯：賴禹妡） 

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