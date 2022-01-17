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多數人都做錯！拜拜「6大宜忌」曝光　4水果千萬別供奉

▲塔羅牌老師艾菲爾就透露，拜拜有6大宜忌千萬要注意。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲塔羅牌老師艾菲爾就透露，拜拜有6大宜忌千萬要注意。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-17 16:20:41

農曆新年將近，家家戶戶也準備水果、餅乾到廟裡拜拜，祈求未來一年的平安順利，不過拜拜的禁忌你知道嗎？塔羅牌老師艾菲爾就透露，拜拜有6大宜忌千萬要注意，大多數人都有可能做錯了。 

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農曆七月即將到來，可以提前到廟中拜拜求平安。（圖／記者黃彥昇攝）
▲農曆新年將近，家家戶戶也準備水果、餅乾到廟裡拜拜，祈求未來一年的平安順利。（圖／記者黃彥昇攝）
1、進出廟門不要踩門檻 

踩門檻有不敬之意，若面對寺廟時進門，都是從廟宇的左門進、右門出，進入時抬左腳（左為貴），出門時抬右腳，象徵平安吉祥。 

2、祭拜順序 

拜拜時一般是先朝正門天公爐（玉皇大帝）祭拜，天公拜完後再進主殿，拜完中間的主神，若主神左右還有陪祀的神明，則應先拜左邊（龍邊）、再拜右邊（虎邊），象徵入吉出凶。 

3、供拜鮮花與水果注意事項 

供拜神佛的鮮花以雙數成對為主，一般沒有特殊的限制，千萬不可以使用假花。比較講究的人「求貴人、桃花」：可準備繡毬花、文心蘭。「求姻緣」：可選用百合花。「求事業、學業」：可選開運竹、銀柳等（有步步高昇、銀兩）寓意。 

水果則以新鮮、乾淨為宜，像是忌拜釋迦（與釋迦尼佛同音）、番茄、芭樂、草莓等，因這些水果品種籽會經由腸道排出，對神佛有點不敬之意，最好避免，也不可用已拜過東西再次祭拜。而適合拿來供奉的水果有蘋果，寓意平安吉祥、水梨寓意水帶財，鳳梨寓意好運旺旺，橘子，寓意吉利如意之意。 

4、插香時不能用慣用手 

大多數人是右撇子，如廁時以右手清潔，一般的民俗認為右手較不潔，陰陽的理論中，認為左手是接收能量，右手是排放負能量的管道。因此燒香拜佛，應以左手插香以示尊敬，反之，若左撇子是用左手清潔，就用右手插香。 

5、跟神明祈求時越詳細越好 

拜拜時，我們會向神明祈求、傾訴自己的願望，只要小聲將自己的想說的話一一敘述（音量以自己聽見即可，以免打擾別人）。先跟神明請安，告訴神明你的名字、幾年幾月出生、出生地或現居地，有什麽心願，讓神明知道，才能適時地幫助到你。 

6、生理期、戴孝者盡量避免拜拜 

古人認為生理期排經血及坐月子期間元氣虛弱，對神有不敬之意，通常不拿香祭拜，可雙手十合拜拜，心誠則靈即可，神明就會賜予更多的幸福平安。另有民俗說法，戴孝者須滿1年，才能入廟，避免與廟中的正氣產生對衝。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 
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