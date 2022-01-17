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工程師轉當保全！曖昧對象「一聽全消失」　他嘆：太膚淺

▲有位前工程師控訴，近期遇到好幾個對象，一聽到他目前改做保全，立刻音訊全消。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有位前工程師控訴，近期遇到好幾個對象，一聽到他目前改做保全，立刻音訊全消。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-17 17:09:31

希望交往對象擁有穩定的高薪，乃人之常情。不過就有位前工程師控訴，近期遇到好幾個對象，一聽到他目前改做保全，立刻音訊全消，詳細遭遇曝光，也引發熱烈討論。

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原PO在論壇《匿名公社》上發文提到「我原本是當工程師，月薪有7萬，但常常工作16小時，全天候ON CALL，再加上近期無薪假放有點凶，才決定改當保全當作短暫休息，月薪也有4萬，少了高壓的環境，身體心靈都健康了不少」。

▲就有位前工程師控訴，近期遇到好幾個對象，一聽到他目前改做保全，立刻音訊全消。（圖／翻攝《匿名公社》）
▲原PO分享目前工作與戀愛狀況出現黃金交叉，不禁感慨對象都太膚淺。（圖／翻攝《匿名公社》）
雖然工作變得舒心，但原PO的戀愛運卻開始出現大麻煩「近期遇到了好幾個女生，剛開始聊都聊的不錯，有說有笑的，但當問到了我現在做保全，好幾個就沒下文了。不過也好，交友看人是看人品，不是看職業，保全就沒好人？工程師就沒渣男？如此膚淺不要剛好」。

詳細遭遇曝光後，立刻有不少網友認同回應「世道下就是如此，別不爽啦，有緣就聊，無緣就下一位」、「這是台灣膚淺社會制度下的現實體認！口裡說著『行行出狀元』！實際心裡真正認可的職業狀元是…律師、醫生、老師、工程師」、「過濾掉這些看中物質的對象很好啊」、「現在的保全很專業好嗎！相關行業路過」。（編輯：潘毅）

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