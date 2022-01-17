「美輪明宏之亂」釣出本尊回應！親筆信曝光 網：字好美
台灣最近掀起一股「美輪明宏之亂」，網路宣稱只要將手機或電腦桌布置換成日本中性藝人美輪明宏的照片，就能招財或招桃花，因此不少民眾都相繼跟風。沒想到這波熱潮竟然引起日本媒體注意，也釣出美輪明宏本尊回應！
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 18:23:35｜2022-01-17 18:58:27
日本富士電視台節目《バイキングMORE》日前為了這股風潮特別製作專題報導，節目中表示這股熱潮大約是從1月初開始延燒，不僅大家瘋傳，連藝人與政府單位都相繼跟進，加上台灣人相信風水之說，希望在春節能有一波好運，因此才能引起這麼大的討論度。
節目也曝光目前已經86歲的美輪明宏寫給台灣朋友的親筆信件，而居住在台灣的作家近藤彌生子（Yaeko Kondo）也在臉書分享自己受到該節目訪問的片段，並曝光美輪明宏寫給台灣朋友的信件，上頭寫著：「雖然受到大家的關注是一件非常榮幸的事情，不過我沒有這種能量」直接否認自己有任何特殊能力，不過他經常在推特分享一些正面的心靈話語，因此也深受不少網友喜愛。
PO文一出，立刻有不少網友紛紛表示：「他真的太酷了」、「竟然釣出本尊回應」、「字跡很美」、「很謙虛的感覺」。（編輯：陳珮瑜）