COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「美輪明宏之亂」釣出本尊回應！親筆信曝光　網：字好美

▲「美輪明宏之亂」引起日本電視台高度關注，而美輪明宏本人也親筆寫下對台灣朋友的回應。（圖／翻攝自美輪明宏推特）
▲「美輪明宏之亂」引起日本電視台高度關注，而美輪明宏本人也親筆寫下對台灣朋友的回應。（圖／翻攝自美輪明宏推特）

編輯中心/綜合報導

2022-01-17 18:23:35｜2022-01-17 18:58:27

台灣最近掀起一股「美輪明宏之亂」，網路宣稱只要將手機或電腦桌布置換成日本中性藝人美輪明宏的照片，就能招財或招桃花，因此不少民眾都相繼跟風。沒想到這波熱潮竟然引起日本媒體注意，也釣出美輪明宏本尊回應！

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本富士電視台節目《バイキングMORE》日前為了這股風潮特別製作專題報導，節目中表示這股熱潮大約是從1月初開始延燒，不僅大家瘋傳，連藝人與政府單位都相繼跟進，加上台灣人相信風水之說，希望在春節能有一波好運，因此才能引起這麼大的討論度。

▲作家藤彌生子日前分享日本電視台對於「美輪明宏之亂」的專訪畫面。（圖／翻攝自近藤彌生子臉書）
▲作家藤彌生子日前分享日本電視台對於「美輪明宏之亂」的專訪畫面。（圖／翻攝自近藤彌生子臉書）
節目也曝光目前已經86歲的美輪明宏寫給台灣朋友的親筆信件，而居住在台灣的作家近藤彌生子（Yaeko Kondo）也在臉書分享自己受到該節目訪問的片段，並曝光美輪明宏寫給台灣朋友的信件，上頭寫著：「雖然受到大家的關注是一件非常榮幸的事情，不過我沒有這種能量」直接否認自己有任何特殊能力，不過他經常在推特分享一些正面的心靈話語，因此也深受不少網友喜愛。

▲專訪中顯示台灣不少民眾將美輪明宏視為招好運的都市傳說。（圖／翻攝自近藤彌生子臉書）
▲專訪中顯示台灣不少民眾將美輪明宏視為招好運的都市傳說。（圖／翻攝自近藤彌生子臉書）
▲美輪明宏也親筆寫信道謝台灣民眾對他的關注，並說明自己並沒有任何特殊能力。（圖／翻攝自近藤彌生子臉書）
▲美輪明宏也親筆說明自己並沒有任何特殊能力。（圖／翻攝自近藤彌生子臉書）
PO文一出，立刻有不少網友紛紛表示：「他真的太酷了」、「竟然釣出本尊回應」、「字跡很美」、「很謙虛的感覺」。（編輯：陳珮瑜）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀