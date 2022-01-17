銀行領錢遭狂問細項？他怒控行員管太多 網反勸：不能怪
年底到了，許多民眾會開始到銀行提領現金，有些是用在過年包紅包採買年貨，也有人準備結婚過好年。一名網友就在網路抱怨，到銀行提領大額現金卻遭行員刁難還降提領金額，貼文一出立刻引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 18:50:56
原PO在《PTT-Gossiping》板發文表示，自己剛到銀行提領大額現金，已告知對方這筆錢要用在結婚，沒想到行員竟然要他列出細項，並表示現在很多都能使用轉帳，即使原PO表示這筆錢要用在聘金、首飾、婚紗照、喜餅、酒水等，也表明有些款項必須要用現金支付無法刷卡，卻還是被行員問東問西，最後硬是降低提領金額才結束，讓他相當不滿直接在網路上抱怨！
貼文一出，立刻有網友回應：「現在銀行愛問東問西，超煩，換一家啦」、「去找金管會啊！你以為銀行愛管閒事喔」、「你領大額，他可能要寫報告」、「這辦法根本擾民」、「現在連要開戶都麻煩的要死，難怪大家都去純網銀了」、「轉帳真的很麻煩 容易按錯帳號」。
不過也有網友反勸，行員回這麼做的原因：「怕你被詐騙啦」、「詐騙太多了，要謝謝他很小心才對」、「人家怕你被詐騙，這你也要怪人家，唉」、「防洗錢防詐騙喇」、「規定就這樣 50萬以上要大額通報」、「人家怕你被騙，關心一下是他們SOP」、「因為最近詐騙洗錢車手家人盜領太多 ，各家都會這樣套話」。（編輯：陳珮瑜）