突遇7-11「神秘機台」！功能曝光 網全嗨：常被搶購一空
便利商店林立可說是台灣的一大特色之一，也讓生活變更加方便，而近日有網友提到，7-11不只有超商本體，還推出「自動販賣機」，裡頭有鮮食等商品，讓人直呼超特別，貼文曝光後引起熱議，也網友也提到「這個很久就有了，我們社區有OK超商自動販賣機，擺這個是要給社區回饋金，也讓住戶一個方便」、「全家還有自助結帳喔，之前在小巨蛋站附近那間看過」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 08:15:51
該名網友昨（17）日在Dcard中貼文，他以「你知道小七有自動販賣機嗎」為題，表示販賣機最常見是賣飲料、餅乾等商品，沒想到7-11也跟著推出販賣機，裡頭賣有鮮食、飲料、餅乾等，讓他忍不住驚呼：「蠻特別的！」
貼文一出，網友紛紛留言，「第一次知道小七有販賣機欸」、「什麼自動販賣機？這是智慧零售無人商店」、「我們學校也有！常常被搶購一空」、「我們學校宿舍有四台欸！前陣子還改成可以刷載具的機子」、「台積電每個廠都有，其實很多科技大廠都有」、「他叫智fun機，關於自助結帳，711部分門市也有喔」、「我們學校也有，還可以用711會員，然候購買的發票捐出，或用悠遊卡購買，真蠻方便的」。
另外，也有網友分享其他超商推出的販賣機，「這個很久就有了，我們社區有OK超商自動販賣機，擺這個是要給社區回饋金，也讓住戶一個方便」、「清大好像有全家的」、「我高中的時候就有了耶OK的」、「全家還有自助結帳喔，之前在小巨蛋站附近那間看過」。（編輯：賴禹妡）