台大男教不會遭諷「愛裝笨」！暗黑真相抖出：果然聰明人
職場上有許多眉角要注意，多數都要靠經驗累積才能懂，不過近日卻有網友表示，公司來了一名台清交學碩的職場新鮮人，一開始很積極學習，3個月後卻什麼都要問，最後才發現對方是在「裝笨」，讓原PO相當不解，貼文曝光後立即引起熱烈討論，不少網友反讚：「太厲害會被丟一堆事情，所以要裝不會、慢慢做」、「不錯，不愧是台清交，人家出社會三四年才會的經驗，他三個月就掌握了，這才是人家厲害的地方，聰明人沒有跟你們在奴的啦」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 09:07:34
該名網友16日在Dcard中貼文，他以「新人喜歡裝笨」為題，表示目前任職4-5年了，前陣子公司來了一名台清交學碩的新鮮人工程師，一開始就展現積極態度學習，但過了三個月之後，卻常常問一些應該要會的問題，被罵就回「忘記了」。
原PO指出，他看不下去菜鳥被同事看笑話，時常親自下去教他，不過後來卻漸漸發現，其實這些東西菜鳥根本都會，也做得很完美，因此忍不住懷疑對方是在裝笨，「所以主管到目前為止都不敢把重大的專案交給他處理⋯」
貼文一出，網友紛紛留言，「會不會是有其他人在時他壓力比較大，急著弄完就一直想問別人怎麼弄」、「我不用裝就很笨」、「你可以拿下他的新人保護傘，看看會怎樣」、「裝笨我可以接受欸，裝聰明結果啥都搞砸的我反而不行」、「感覺是緊張耶，我自己也會這樣，沒人看著事情可以做的很好，但有人盯著就很容易出錯忘記」。
不過，大多數網友都讚嘆，「裝笨可以省掉很多麻煩，雖然會被罵，但值得，而且這樣別人也不會對自己有什麼心機或敵意」、「不錯，不愧是台清交，人家出社會三四年才會的經驗，他三個月就掌握了，這才是人家厲害的地方，聰明人沒有跟你們在奴的啦」、「太厲害會被丟一堆事情，所以要裝不會、慢慢做」、「這才是生存之道」、「聰明的人裝笨，笨的人裝聰明」。（編輯：賴禹妡）