國高中提早放寒假　鄭文燦：期末測驗後直接放假

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鄭文燦表示，目前桃園市共有14位學生確診，這段時間感謝學校團隊配合辦理預防性停課或停課14天，目前國小已提早放寒假，1月20日前各國高中正在進行學期末測驗，教育局已通知各校，學測完就直接放寒假，不用等到21號下午。
鄭文燦表示，針對學校預防性停課一天或停課14天，目前教育局會隨時更新最新資訊，而日前傳出學生確診的中壢高商及中壢東興國中專案採檢已全數完成，目前還有少數結果尚未出爐；昨日確診的案17976家庭，其中2位確診學童就讀的內壢國小、佳音英語元生分校及、美琪幼兒園，市府昨日也要學校附近設置臨時採檢站，共有2217人採檢，結果會在下午說明；另外包括武陵高中、中壢家商、中壢國中、中興國中、治平高中、中原大學及啟英高中等七校今日全數復課。
鄭文燦提到，龍潭國小及市立龍潭幼兒園，因有學生同住家人確診，今日預防性停課1天；另外，因有匡列居隔範圍二採確診個案，是信義國小及私立華盛頓幼兒園學生，鄭表示，雖然新增個案很早已經被匡列居隔，不過為預防性標準起見，校方仍停課14天，市府也會安排專案採檢。
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