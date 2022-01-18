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面試官突問父母職業！他爽喊：蠻有用的　錄取殘酷真相曝

▲有網友好奇詢問「面試要求的個資是不是太私人？」而引來過來人分享這些問題背後的意義極大。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝photoAC）
▲有網友好奇詢問「面試要求的個資是不是太私人？」而引來過來人分享這些問題背後的意義極大。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-01-18 10:57:19

不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名網友好奇詢問「面試要求的個資是不是太私人？」而引來老鳥分享這些問題背後的意義極大。

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有網友於PTT Tech_Job板上發文，表示面試前通常人資會要求應徵者填寫基本資料，但有時會出現較私人的問題，包括血型、身高體重、通訊和戶籍地址等，讓他納悶詢問「面試要求的個資是不是太私人？」

▲網友好奇詢問「面試要求的個資是不是太私人？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「面試要求的個資是不是太私人？」（圖／翻攝PTT）
問題曝光後，就有一名過來人回文，指出自身過去在台灣幾間公司工作的印象中，認為這些資料「對於『部分』主管來講，是有可能在幾個『合格候選人』最後決定錄不錄取你」。

他以星座來說，就曾遇過女主管在應徵者經歷都不錯的情況下，就會查看星座、血型等資料；身高體重部分，他則解釋有看過公司「遇到男的太高、體重正常就會擔心你太帥不耐操」。戶籍或通訊地址方面，他認為會讓主管考量通勤距離，「通常會問是不是在外面租房子，怕你太遠通勤就跑了、或是無法配合加班。其實我倒覺得有時候蠻有用的」。

最後關於父母職業，他強調長久觀察下來蠻有用的，表示倘若你爸媽在其他公司上班或當高層，「你會發現這種八卦會傳出去很快，而會有你資料的也只有看過履歷的人，所以大多是經由面試官這途徑洩漏出去的。」至於有沒有幫助，他則認為「我覺得大部分是有的。上面的關係盤根錯節彼此都會想攀龍附鳳，要說沒影響的話，那又怎麼會一直講？」

▲原PO表示他最近面試不少間公司，但他卻感嘆「台灣很多科技業很沒禮貌」，原因一曝光，全場反愣。（示意圖／翻攝pexels）
▲網友分享自身面試多年的經歷。（示意圖／翻攝pexels）
貼文曝光後，也引發網友們熱議，「第四點完全同意」、「我覺得問家人職業最有趣，某公司專門錄取親朋好友是一線廠客戶採購端的人」、「沒有人是缺他不可，所以人和（或刻版印象）變關鍵因素」；但亦有人搖頭直呼「沒必要，因為因為這些點錄取的公司，不值得去」。（編輯：陳雅雲）

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