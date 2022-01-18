面試官突問父母職業！他爽喊：蠻有用的　錄取殘酷真相曝

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問題曝光後，就有一名過來人回文，指出自身過去在台灣幾間公司工作的印象中，認為這些資料「對於『部分』主管來講，是有可能在幾個『合格候選人』最後決定錄不錄取你」。
他以星座來說，就曾遇過女主管在應徵者經歷都不錯的情況下，就會查看星座、血型等資料；身高體重部分，他則解釋有看過公司「遇到男的太高、體重正常就會擔心你太帥不耐操」。戶籍或通訊地址方面，他認為會讓主管考量通勤距離，「通常會問是不是在外面租房子，怕你太遠通勤就跑了、或是無法配合加班。其實我倒覺得有時候蠻有用的」。
最後關於父母職業，他強調長久觀察下來蠻有用的，表示倘若你爸媽在其他公司上班或當高層，「你會發現這種八卦會傳出去很快，而會有你資料的也只有看過履歷的人，所以大多是經由面試官這途徑洩漏出去的。」至於有沒有幫助，他則認為「我覺得大部分是有的。上面的關係盤根錯節彼此都會想攀龍附鳳，要說沒影響的話，那又怎麼會一直講？」
貼文曝光後，也引發網友們熱議，「第四點完全同意」、「我覺得問家人職業最有趣，某公司專門錄取親朋好友是一線廠客戶採購端的人」、「沒有人是缺他不可，所以人和（或刻版印象）變關鍵因素」；但亦有人搖頭直呼「沒必要，因為因為這些點錄取的公司，不值得去」。（編輯：陳雅雲）