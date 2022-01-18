「桃園西堤傳播鍵」惹怒當地人！曝無辜心聲 網友掀戰火
疫情在台灣持續蔓延，昨（17）日國內新增17本土案例，其中高達14人與西堤群聚案相關，讓不少網友聚焦在「桃園」的防疫狀況，但當地網友卻出面曝心聲，認為與疫情相關的新聞多聚焦於「桃園西堤群聚」，但明明該餐廳實際位於中壢，意外掀起兩派人馬戰火，怒稱「桃園跟中壢不一樣好嗎？」
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 11:19:59
根據原PO於《PTT》以「桃園西堤是不是很無辜」為題PO文，並表示疫情的狀況引發許多民眾關注，但各大新聞及討論，都是標上「桃園西堤群聚」，而實際上桃園區有一家西堤，中壢區也有一家西堤，此次的確診者實際是在中壢店用餐，讓他憂心店家無辜被誤會，民眾也搞混實際群聚地點。
文章曝光後，引發兩派網友戰火，「桃園不是破口，中壢才是」、「是中壢好嗎？桃園從來沒有管過中壢」、「破口是西堤，不是桃園」、「都是西堤，不要分那麼細」、「桃園跟中壢不一樣好嗎」、「反正有驗出Ct值，都叫西堤沒差吧」、「你這樣講也不對，應該稱為北部西堤」。
目前為了有效防堵疫情，桃園市小學與幼稚園已經提早放寒假，而國中、高中則等期中考結束後，也會直接開始放寒假，桃園市長鄭文燦表示，桃園市居家隔離人數已經到達1013人，送集中檢疫所已達1556人，持續全力防堵疫情傳播。（編輯：鍾怡婷）