麥當勞結帳錯好久？「正確點餐法」店員認了：請高抬貴手
知名連鎖速食品牌「麥當勞」在台灣有多間分店，而其因美食相當多樣，成為大小朋友們喜愛的用餐地點之一。近日就有一名在麥當勞工作3年的店員，無奈跳出來分享正確點餐方法，無奈直喊「懇請各位大大高抬貴手！」而引來許多同行討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 11:25:41
有網友於Dcard上發文，表示自己在麥當勞工作3年之久，「我相信在座的各位一定對麥當勞不陌生，請你們在點餐的時候，不要一開始說拿電子卷兌換卷換餐，然後又說要點餐，一下又說要用點數兌換餐點，因為店員一定會很X你」。
他緊接著解釋，目前麥當勞APP有功能可將點數兌換變成商品券，但因結帳機台問題，「他不會自己統一訂單，通常櫃檯進單有分三種『電子商品兌換卷』、『點數兌換』、『點餐』，而麥當勞app的優惠則是算在點餐的進單」。
他文中無奈懇請大家高抬貴手，「如果當你們來麥當勞有以上這三種需求的時候，請拜託幫我們統一訂單，不要跳一堆單、很容易有漏單的風險，要點餐就一次講完，點數兌換餐點請自己在你自己的手機上，按成商品兌換卷（下方有Qr code)」。
貼文曝光後，立馬引來不少員工有感而發，「終於有人出來說了！！但其實說了也沒用因為一堆中年大叔還是不知道，跟他提醒還會被兇」、「還有！任何商品要客製化（薯條去鹽、飲料去冰）求你們在付錢以前告知，不要已經付款後，才說要客製化，這樣也很容易出錯沒幫你客製到！」、「麥當勞真的辛苦，只有做過才知道」。（編輯：陳雅雲）