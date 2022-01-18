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洗腦群組「消毒水治百病」？ 網氣瘋：媽喝完才覺不對勁

▲近日有Line群組傳出「消毒水」能治百病的假消息。（圖／翻攝自巴哈姆特）
▲近日有Line群組傳出「消毒水」能治百病的假消息。（圖／翻攝自巴哈姆特）

編輯中心/綜合報導

2022-01-18 11:53:21

近日疫情升溫，除了疫苗話題持續延燒外，許多民眾也紛紛利用各式管道，尋求能「解毒」、「抗疫」的撇步，但昨（17日）有網友指出，近日家人被拉進名為「CDS」的Line的群組，裡面並以各種話術、原文資料等，洗腦群組民眾喝下「二氧化氯」，宣稱不僅能消滅病毒，還可以省去打疫苗、PCR檢測等防疫措施，讓他氣炸怒斥：「根本是破口群組」。

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▲原PO母親突然詢問有關二氧化氯的化學問題。（圖／翻攝自巴哈姆特）
▲原PO母親突然詢問有關二氧化氯的化學問題。（圖／翻攝自巴哈姆特）
原PO先是在論壇《巴哈姆特》發文提到，這世界有人在教大家喝「二氧化氯」的稀溶液當萬能藥、治百病和癌症，接著貼出和家人的對話，對話中媽媽提問「2個氧1個氯是什麼」，原PO則解釋為漂白水、消毒水的原料。

此時他以為家人要補充防疫物資才詢問，不料媽媽竟表示，有人說二氧化氯「二氧化氯」稀釋後喝下，可以解疫苗的病毒，自己也早已喝下肚。雖然喝下的量不多，只有輕微的喉嚨刺激，但原PO聞狀後仍崩潰直呼：「為什麼要喝完才問」！

隨後媽媽亮出一連串群組資訊，只見在600多人的群組中，充斥著許多表示「CDS是經國外博士認證『保命品』」訊息，不僅如此，更批評「PCR是疫苗集團用來欺騙人民的工具」，並附上CDS購買連結。

原PO則越看越傻眼，他強調，「CDS就是二氧化氯水溶液的簡稱」，群組內的連結資訊雖然都是英文，但仔細看就能發現它是對人體有害，沒想到有人為了自己的利益，用普遍大眾不知道的知識騙人，他也認為平時應多關心自己的爸媽，才能保護家人免於這類的騙局。

▲群組中不停用話術洗腦成員。（圖／翻攝自巴哈姆特）
▲群組中不停用話術洗腦成員。（圖／翻攝自巴哈姆特）
貼文一出引發網友熱議，紛紛「該報警吧」、「這應該跟食藥署檢舉」、「看到化學式裡有氯就該有戒心了」、「無知者才最可怕」；也有不少人批評這類群組有如邪教組織，甚至是部分宗教陋習，但原PO則認為化學騙局的產生原因在於資訊不對等，希望大家聚焦在「用化學術語騙人」，而非「XX宗教的都智障」。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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