洗腦群組「消毒水治百病」？ 網氣瘋：媽喝完才覺不對勁

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此時他以為家人要補充防疫物資才詢問，不料媽媽竟表示，有人說二氧化氯「二氧化氯」稀釋後喝下，可以解疫苗的病毒，自己也早已喝下肚。雖然喝下的量不多，只有輕微的喉嚨刺激，但原PO聞狀後仍崩潰直呼：「為什麼要喝完才問」！
隨後媽媽亮出一連串群組資訊，只見在600多人的群組中，充斥著許多表示「CDS是經國外博士認證『保命品』」訊息，不僅如此，更批評「PCR是疫苗集團用來欺騙人民的工具」，並附上CDS購買連結。
原PO則越看越傻眼，他強調，「CDS就是二氧化氯水溶液的簡稱」，群組內的連結資訊雖然都是英文，但仔細看就能發現它是對人體有害，沒想到有人為了自己的利益，用普遍大眾不知道的知識騙人，他也認為平時應多關心自己的爸媽，才能保護家人免於這類的騙局。
貼文一出引發網友熱議，紛紛「該報警吧」、「這應該跟食藥署檢舉」、「看到化學式裡有氯就該有戒心了」、「無知者才最可怕」；也有不少人批評這類群組有如邪教組織，甚至是部分宗教陋習，但原PO則認為化學騙局的產生原因在於資訊不對等，希望大家聚焦在「用化學術語騙人」，而非「XX宗教的都智障」。（編輯：張志浩）
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