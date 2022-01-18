鼓勵民眾施打第3劑　新北提供四大多元方式及雙軌接種

新北市長侯友宜今（18）日前往板橋第一運動場關心長者接種情形，感謝醫護同仁協助疫苗接種作業；侯友宜表示，新北特為長輩開2個分流的系統，一個是1922的預約系統，有37家的醫療診所、415家診所及衛生所；另一個則是18個的中大型接種站，用區跟鄰里的系統，採分區、分時段的方式來接種。
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衛生局補充，第19期中央疫苗預約平台開放約有20萬6000人服務量能，不論莫德納、BNT、AZ及高端疫苗，預約率皆100%，若未預約到的民眾，亦可查詢或電話預約各合約醫療院所的新冠疫苗門診；第20期中央疫苗預約平台於今日至22日，開放18歲以上接種2劑且滿12週民眾分流預約，新北也積極配合。
衛生局指出，完整接種2劑疫苗滿12週才符合第3劑接種資格，為便利民眾計算，特別製作了第3劑接種日期對照表供查詢；提醒預約成功民眾，確認接種地點，備妥健保卡及第2劑以上攜帶小黃卡，依照預約的時段前往施打，以避免人潮擁擠及群聚，現場等待時，請全程戴口罩及保持社交距離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。