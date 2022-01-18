CT值12！防疫計程車司機確診　林右昌：同住家人PCR陰性

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據初步的疫調，染疫的司機（案18020）為40多歲男性，在桃園機場擔任排班的防疫計程車司機，去年12月22日打第3劑的疫苗；桃園機場發生連續群聚案後，每3天須做1次PCR篩檢，1月4日、7日、10日及13日的採檢都是陰性，但17日的採檢時發現陽性確診，已安排在部立基隆醫院住院治療中。
據個案自述，近期防護配備為防護衣、手套、N95口罩及護目鏡，車上也有懸掛隔離簾，平常除載運機場檢疫的對象外，還有承接桃園市衛生局列管各種檢疫對象的疏運業務，並未載運一般乘客。
林右昌說，個案平時多待在防疫計程車上，三餐大多叫外送在車上用餐，僅在擔任值班人員時，會在航廈的上客處引導乘客及車輛，因為擔任車隊組長，每2到3日會短暫回到機場第一、二航廈的車隊休息室，處理行政業務。
此外，個案同住的3位家人分別是妻子與2個兒子，但個案因春節專案期間的防疫車隊工作量暴增，近期只有在1月13日及15日返家，13日於白天返家休息，並未與家人接觸，15日有短暫相處約30分鐘，未配戴口罩；衛生局已安排3人採檢，PCR皆為陰性，目前皆居家隔離當中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。