弟月入僅3萬多！被女友慫恿買賓士 繳嘸車貸回家鬧爸媽
為了維持一段感情，許多人在做決定時會忽略現實的條件，近日就有網友指出，自己的弟弟被女友慫恿，借錢入手一台賓士300，但弟弟的薪水根本無力負擔，直到發現自己無力償還後，才回頭求助家中，貼文一出引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 16:19:12
原PO在《匿名公社》發文提到，在洗車廠工作的弟弟，8月初時，在女友慫恿下去買了一台賓士300，但頭期款是跟老闆借的，一個月不到4萬的薪水，也令原PO懷疑弟弟該如何還款，弟弟則表示以跟老闆談好，用每個月扣薪的方式償還，每個月的車貸則是21000，但原PO算了算卻發現，弟弟一個月剩不到3000元的生活費，令他相當訝異。
原PO接著提到，牽完車後弟弟就和女友環島四處拍照，女友聖誕節前還開口要求名牌包包，兩人出去吃飯也非餐廳不吃，且弟弟因為怕被朋友看到會笑話，前前後後不但向原PO借了快5萬，甚至連卡都被刷爆。
不僅如此，原PO還指出，弟弟車貸延2期還不出來，車子快要被拖走後，竟開始在家裡鬧，要爸媽幫他繳，還直言「如果車子保不住女友會跟他分手」，但家中房貸還有好幾期要繳，根本沒人有能力幫忙，因此原PO認為這樣的女友早該分手，不料弟弟卻回覆「女人都是這樣的，誰不愛好車」，讓他又氣又無可奈何。
貼文一出，網友紛紛聲援原PO，留言回應「根本沒在思考自己的未來」、「時間會給答案」、「真的被愛沖昏頭了」、「當局者迷」、「拖累家人真的很不應該」。（編輯：張志浩）