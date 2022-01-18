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胖老爹NO.1不是炸雞？內行揭「2品項」最頂：吃到不想停

▲有網友好奇詢問「胖老爹好吃嗎？」而引來顧客點名2品項比炸雞更厲害。（示意圖／翻攝自胖老爹美式炸雞-基隆新豐店臉書粉專）
▲有網友好奇詢問「胖老爹好吃嗎？」而引來顧客點名2品項比炸雞更厲害。（示意圖／翻攝自胖老爹美式炸雞-基隆新豐店臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-01-18 15:53:15

台灣人相當喜愛吃炸雞，其中本土炸雞品牌「胖老爹美式炸雞」深受不少老饕喜愛，現炸香酥的口感總是讓人一嚐停不下來。不過，就有網友好奇詢問「胖老爹好吃嗎？」而引來顧客點名2品項比炸雞更厲害。

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原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示「還沒吃過胖老爹，吃過的大大覺得怎麼樣？」文末再度詢問「如果一個人 比較推薦幾號餐呢？謝謝」。

▲網友好奇詢問「胖老爹好吃嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「胖老爹好吃嗎？」（圖／翻攝PTT）
問題一出，就引來不少老饕嗨翻留言，「很愛，每次都點一桶獨享」、「吃過一次，很香」、「我是點1號餐，雞塊雞翅一個雪碧+外送費=130元」、「還不錯，但好像要看店家手藝」、「看分店，一定要先打電話，不然都要等很久」、「炸雞雞皮好讚，吃到停不下來」。

而除了炸雞翅、雞腿外，其中「無骨雞腿排」被最多人點名，「好吃，我都點無骨雞腿排」、「無骨雞腿排＋1」、「無骨雞腿排最頂」；另外「芋泥球」也有鄉民大推「不錯，我最喜歡芋泥球」。

但留言中也有人搖頭表示，「上次吃覺得有點油」、「不要一個人吃，太油膩」、「很久沒吃了 上次吃覺得真的太油了...」、「吃過一次覺得普通又空虛」，甚至推薦「還好，比較愛拿坡里炸雞」、「偷偷推炸G行家的」。（編輯：陳雅雲）

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