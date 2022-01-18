受邀參加前公司尾牙！主管一動作 全場搖頭：直接封鎖
農曆新年將近，許多公司為了犒賞辛苦一年的員工都會舉辦尾牙活動。一名網友日前分享自己受邀到前公司參加尾牙，事後前主管一個動作卻讓她非常傻眼，網友看了也全搖頭：「直接封鎖吧」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 16:03:21
該名女網友在《爆料公社匿名館》發文，說明自己雖然離開前公司，但是與前同事感情都不錯，日前接到一名男性前主管的來電，表示分公司要舉辦小型尾牙，邀請她一起來參加。原PO心想既然是受邀，也想與大家敘敘舊，因此不疑有他直接答應。沒想到散場準備回家時，前主管竟然開口表示大家要分攤費用！
原PO以為「既然是前主管邀約的應該就是他舉辦的也是付錢的那一位吧」，雖然當下感到相當傻眼，而前主管也沒有事先講好，讓她覺得整件事相當扯，但是她仍然付了費用，回家後立刻封鎖前主管的電話與Line。
網友看了也回應：「我也以為是要請客耶！那他就不要說什麼尾牙，應該說『聚餐』」、「有點扯，要付錢怎麼樣也應該先說吧～」、「超誇張也不先說，下次他再來一定要先問清楚，尾牙還自己付錢真的很虧」、「我當場會開玩笑的說：我以為『尾牙』的定義是free耶？難道我記錯了嗎？」、「他大概不懂『尾牙』的意思」。（編輯：陳珮瑜）