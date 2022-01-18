獨／中壢西堤群聚成箭靶？Google評論上消費者仗義相挺
桃園機場群聚感染持續延燒，聯邦銀行中壢健行分行爆發群聚14人染疫，曾於王品集團TASTY西堤牛排中壢中山店尾牙聚餐，隨後在餐廳打工的高職生、高職生同學與家人等也相繼染疫。直至今日，相關個案足跡仍持續延燒，該店也持續停業中，預計何時復業？桃園市長鄭文燦16日於防疫說明會表示，所有人員都在隔離，而且需隔離14天，因此短期間不會復業。王品集團則低調回應：「一切配合政府指示辦理。」並表示「已經提前通知訂位的顧客，消費者都能理解。」然而網路上有少數網友將砲口對準餐廳，批評防疫不力，餐廳承受壓力可想而知。不過實際點開Google評論，消費者真實反應曝光，在疫情剛曝光時，似有網友留下負評嗆聲要店家道歉，但更難得的是，有許多網友仗義出聲，「鼓勵所有站在第一線盡責努力工作的服務人員，沒有人會希望疫情發展成現在這樣」、「替所有員工打氣！！一起度過疫情！！隔離加油！！」、「要早日康復唷」，網友的支持與打氣，讓店家相當溫暖。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-18 17:59:25
面對本土疫情再次緊繃，群聚延燒的王品集團TASTY西堤牛排中壢中山店首當其衝，該店所有人員都已進行隔離，餐廳復業日期也遲遲未定。然而民眾對於疫情再起的反應不一，不少人提高警覺，嚴格執行自我防疫，也有人選擇將矛頭指向別人，在網路上謾罵引起口水戰。好在，厚道明理的人也不少，對於不幸發生的確診案例，給予理解、同情與支持，畢竟，我們最大的敵人是病毒，不是人。
點開Google評論，TASTY西堤牛排中壢中山店擁有近2千5百則評論，平均4.2顆星，評價不錯。近期確實可見有網友氣憤留下一顆星評價，直言：「害用餐的客人確診，這是以服務為名的貴公司該有的水準？請懲處該店主管及確診員工以示負責！」所幸更多的消費者選擇釋放善意，留言為西堤加油，「五顆星要鼓勵店家跟員工，沒有人想要確診，店家也不用責怪員工或是誰，好好照顧員工」。
不少網友表示「加油，我們一起撐過嚴峻疫情」，刷上五顆星直說要為店家「補血」。也熱情留下長文為店家鼓勵，「辛苦了，所有站在第一線盡責努力工作的服務人員，沒有人會希望疫情發展成現在這樣，一定要早日康復唷！」、「近期因服務到確診人員導致最近在風頭浪尖上⋯⋯真的辛苦了！希望門市人員早日康復，請無視不理智的文字，問心無愧就好」。
再往前搜索更發現，該店的店經理時常回應感謝顧客鼓勵，遇到差評的時候，更有店經理也會直接回覆致歉：「很抱歉造成您的用餐不愉快！」並留下聯繫mail，主動表達「讓我能親自向您表達歉意」，可見店家苦心經營的一面。