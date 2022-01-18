名家論壇》陳沖／紅酒指數與紅酒NFT

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替代性或獨特性，其實是一種相對的說法，承諾給付十瓶紅酒，是代替物；承諾給付十瓶2000年的Latour紅酒，仍是代替物；但承諾給付十瓶1982年的Latour，則因稀少性，就會凸顯給付的獨特性，至少在計算紅酒指數時，會因已出廠25年以上的因素而被排除；至於如果只剩三瓶罕見紅酒，可能就是「不可替代的代替物」，也就是「非同質化的同質物」，法律效果將截然不同，倘再結合其他元素，例如一個多月前(2021/12/15)有人利用美國RM葡萄酒結合法國L陶瓷廠限量發行，予以編號並轉換成NFT，就是替代性華麗轉身為獨特性的例子。
目前實務上的NFT，是利用區塊鏈的技術，將數位資產上鏈後產生Token(代幣)，使代替物具有不可替代性，固然常見在藝術品，但運動、音樂的應用也多，國內還有人用在雞肉飯、布袋戲上，有如雨後春筍，甚至引發炒作的話題。嚴格言之，多數NFT，係將同質化商品(代替物)非同質化，將NFT成為表彰特定物或權利的工具；或是將創作的作品轉為NFT，或是藉NFT取得冠名權，漪歟盛哉，自然在法律上一時難有定論。如果在短期內發生履約糾紛，或是發現NFT沒有預期的獨特性(非同質化)，真不知如何善了？ 台灣連加密幣「日常業務」的主管機關都擺不平，屆時發生NFT問題，只好請行政院自行了斷。還是把院長NFT化？
紅酒指數是市場集體行為的產物，紅酒NFT是少數議價或喊價的結果，後者已有人顧慮會有洗錢的問題，對Digital Economy層出不窮的問題，立法諸公可以發現，數位發展部組織法的前瞻性還要加強吧！
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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