超擬真！日男拍遊戲真人化 2千萬網友讚：怎麼走路的？
這個還原度也太高了！日本一名男網友某天將自己化身成電玩主角，在日本街頭拍攝遊戲中的模擬場景，由於他無論走路或是做任務時，動作簡直跟遊戲裡一模一樣，超擬真的影片讓許多網友忍不住大讚根本是遊戲中的畫面！
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 17:13:09
這名推主「がんそ」其實是住在東京的一名舞者，擅長肢體語言的他某天突發奇想，在澀谷街頭拍攝一段《俠盜列車手 x 人中之龍》擬真版的遊戲畫面。只見他無論走路、跑步甚至轉彎時，動作都與遊戲中的人物一模一樣，尤其是當他遇見障礙物卡住時，走路的姿勢更是與遊戲主角如出一轍！
不僅如此，當他模仿遊戲人物撿起帽子配戴，身體微微上下抖動以及眼神直視前方的神情，搭配上遊戲的裝備畫面，更是讓大家嘖嘖稱奇，幾乎以為自己看的就是遊戲畫面的轉播，完全沒想到這是真人版在街頭的隨興演出！
影片分享在推特上至今已吸引2670萬人次觀看，許多網友都忍不住表示：「到底是怎麼走路的？好強大」、「以為是真的遊戲」、「走路方式跟遊戲裡一模一樣」、「請收下我的膝蓋」、「幾乎一鏡到底，太厲害了」、「動作很驚人，而拍攝者也很強」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）
完整版影片：