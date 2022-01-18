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超擬真！日男拍遊戲真人化　2千萬網友讚：怎麼走路的？

▲日本一名舞者在澀谷街頭拍攝真人版遊戲畫面，擬真度超高讓網友都驚艷！（圖／翻攝自twitter帳號KaoruGans0）
▲日本一名舞者在澀谷街頭拍攝真人版遊戲畫面，擬真度超高讓網友都驚艷！（圖／翻攝自twitter帳號KaoruGans0）

編輯中心/綜合報導

2022-01-18 17:13:09

這個還原度也太高了！日本一名男網友某天將自己化身成電玩主角，在日本街頭拍攝遊戲中的模擬場景，由於他無論走路或是做任務時，動作簡直跟遊戲裡一模一樣，超擬真的影片讓許多網友忍不住大讚根本是遊戲中的畫面！

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▲原PO在澀谷街頭模擬遊戲中主角的動作。（圖／翻攝自twitter帳號KaoruGans0）
▲原PO在澀谷街頭模擬遊戲中主角的動作。（圖／翻攝自twitter帳號KaoruGans0）
這名推主「がんそ」其實是住在東京的一名舞者，擅長肢體語言的他某天突發奇想，在澀谷街頭拍攝一段《俠盜列車手 x 人中之龍》擬真版的遊戲畫面。只見他無論走路、跑步甚至轉彎時，動作都與遊戲中的人物一模一樣，尤其是當他遇見障礙物卡住時，走路的姿勢更是與遊戲主角如出一轍！

▲無論他遇見障礙物時的走路方式……（圖／翻攝自twitter帳號KaoruGans0）
▲無論他遇見障礙物時的走路方式……（圖／翻攝自twitter帳號KaoruGans0）
▲或是執行任務時的動作，都與遊戲如出一轍。（圖／翻攝自twitter帳號KaoruGans0）
▲或是執行任務時的動作，都與遊戲如出一轍。（圖／翻攝自twitter帳號KaoruGans0）
不僅如此，當他模仿遊戲人物撿起帽子配戴，身體微微上下抖動以及眼神直視前方的神情，搭配上遊戲的裝備畫面，更是讓大家嘖嘖稱奇，幾乎以為自己看的就是遊戲畫面的轉播，完全沒想到這是真人版在街頭的隨興演出！

▲連眼神都相當到位！（圖／翻攝自twitter帳號KaoruGans0）
▲連眼神都相當到位！（圖／翻攝自twitter帳號KaoruGans0）
影片分享在推特上至今已吸引2670萬人次觀看，許多網友都忍不住表示：「到底是怎麼走路的？好強大」、「以為是真的遊戲」、「走路方式跟遊戲裡一模一樣」、「請收下我的膝蓋」、「幾乎一鏡到底，太厲害了」、「動作很驚人，而拍攝者也很強」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


完整版影片：


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