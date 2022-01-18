近視度數150！他初配眼鏡噴1萬7 內行曝關鍵：算便宜了
隨著3C的普及，近視人口增加，市售的眼鏡也有更多選擇，近日一名網友表示，他在和老闆討論完眼鏡各項配置及折扣後，最終定價快要17000元，令首次配眼鏡的他大吃一驚，連忙發文討教。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 17:43:42
原PO於Dcard上發文，表示自己配眼鏡當下驗光後的近視度數為150、散光100，隨後就進入挑選鏡框和鏡片環節，老闆表示，原PO選擇的鏡框價格為14000元，特價後算8888元，此時原PO不禁懷疑「眼鏡都這麼貴嗎」，但上網查了一下發現，鏡框落差多在6000-10000元左右，因而接受了這個價錢。
接著老闆再說，鏡片含抗藍綠光及變色片，價格為12000元，折扣後算8000，原PO再次起疑，認為鏡片度數要很高才可能這麼貴；總結一整副就花將近了17000元，也讓他萌生了發文請益的想法。
貼文一出，許多網友紛紛發表看法，其中有曾做過眼鏡相關工作的往回應，原PO選擇的廠牌成本確實較貴，且同時有近視和散光也會讓鏡片價格上漲，算下來17000元雖然不便宜，但算合理了。
另一名網友則強調，配眼鏡的重點在於「驗光技術」，只要驗光有問題，佩戴體驗就會不好甚至加深近視，因此佩戴前，應上網查一下店家是不是合格的驗光所。
此外，原PO也在留言區開設投票，其中有4500多位網友覺得價格偏貴，僅40多人認為合理。（編輯：張志浩）