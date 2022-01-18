同事速升主管！他傻眼「明明很偷懶」 過來人見細節秒懂
多數人出社會後都希望能升職加薪，往上爬成為主管職。不過就有網友目睹常常偷懶的同事「速升主管」，細節曝光後，立刻有不少網友秒懂喊「這種人才是最厲害的」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 21:46:20
原PO在論壇《Dcard》上發文提到「有一個早我幾個月進公司的同事，每天上班都睡過頭然後跟主管報WFH…真的是名符其實的薪水小偷。結果比我早升遷，真的會氣死，要找他都找不到，但主管Line群一發話就會秒回」。
詳細過程曝光後，立刻有不少網友秒懂「你都知道人家升上去的原因了，你還不跟上？誰聰明誰笨？」、「這種人才是最厲害的…老闆其實也不笨，他們都看在眼裡，升他上去肯定有某部分的理由，只能說職場如戰場了」、「他成功的方法你不是至少看到表面了嗎，例如主管在詢問主動快速回覆，那請問你怎麼不做」、「他一定在只有主管看到的地方做很多啦，你也可以學」。
另外也有不少網友感慨「職場特色，多學著點，這才是聰明人」、「社交能力好的人，真的吃香」、「只能說在職場會跟上級攀關係、裝熟很重要」、「出社會之前就聽過我們學長說在外面會做人比會做事重要」。（編輯：潘毅）