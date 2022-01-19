3縣市大雨特報！今明兩天北台灣持續濕涼　週五回暖

中央氣象局今（19）日針對基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請民眾注意。氣象局表示今、明兩天受東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣東半部地區有短暫雨，北部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地亦有零星短暫雨。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 06:33:59
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，未來一週無強冷空氣。今、明兩天東北季風影響；今日白天起大台北東側及東半部有局部短暫雨，中南部零星飄雨轉多雲時晴；北台偏涼，中南部白天舒適早晚涼。各地氣溫：北部14至20度，中部14至25度，南部15至26度，東部15至25度。明日大台北東側及東半部仍有局部短暫雨；北台偏涼；新竹以南晴時多雲，中南部白天舒適早晚涼。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週五至下週日轉東南風，天氣回暖，水氣多、易有霧；週五、六大氣不穩定，海面上有對流發展，移入陸地並有減弱趨勢；有多少地區會受到影響？雨勢如何？由於對流性降雨的模擬，「不確定性」較大，需進一步觀察。
週六晚至下週日白天有短暫空檔，氣溫明顯回升。下週日晚另一鋒面抵達，北部、東半部轉局部雨，中南部雲量略增；下週一、二東北季風影響，迎風面有局部雨；冷空氣不多、北台轉濕涼，中南部白天舒適早晚涼。（編輯：倪浩軒）