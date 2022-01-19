男免費送iPhone13！佛喊「運費我出」 網全暴動：有聖光
iPhone13系列去年推出後，就有許多果粉排隊入手，沒想到現在竟有iPhone13 pro max免費送出！原來是有網友在尾牙抽中大獎，願意將好運分給大家，且還願意支出郵資，善良好心被網友全推爆，狂喊：「我看到聖光了」、「推善心人士，真的是心存善念」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 07:20:40
該名網友昨（18）日在PTT貼文，他表示剛好在尾牙抽獎得到一隻全新含發票的iPhone13 pro max，不過他本身已有12 pro max，故使用不到，且今年受人恩惠良多，想將福報傳下去，因此願意免費送出。
原PO指出，領取地點為7-11店到店，郵資他全出，只需寄出站內信，不過不需要刻意說贈送給爸媽或強調自己是清寒家庭，「我會憑感覺贈送，不一一回覆信件」。
貼文一出，立即引起大票鄉民暴動留言，「佛佛，出來看上帝了」、「太扯，等於送三萬五耶」、「有好運也很有佛心，推一個」、「我看到聖光了」、「願意把好運氣分享給他人真是太佛」、「看著版主願意贈出這大獎，感覺生活好像也沒那麼糟糕⋯世界處處有善意」、「真的太佛了，佛祖轉世」、「樓主讓我相信台灣還是溫暖的」、「純推不取，好心會有好報的」、「推善心人士，真的是心存善念」、「我也想送一支！但要等我抽到XD」、「朝聖，純推不取，你是好人」。（編輯：賴禹妡）