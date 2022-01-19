網美賣淫價碼曝！「開房過程」全被拍 月入百萬不屑包養
台灣廣告導演兼AV導演圤智雨，日前在臉書發出「大部分的網美都是雞」一文，揭露網美圈的生態以及操作模式，引發各界討論。而近日，YouTuber「好棒Bump」也正恰巧推出一支關於包養網站相關的影片，曝光這中間與網美的交涉過程，甚至談及包養的對話、開房過程全部都錄下。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 07:22:46
Bump先前曾經實測約了「包養網站」上的網美系列影片，結果意外惹的部分網美不滿提告，網美指控包養網站上的照片都是平台盜照，影響到個人名譽，進而對Bump提吿，後來Bump深入調查，詢問平台解決方法，平台方則透露「我們沒有盜用照片，而是與網美有合作業配的關係」，該提告網美甚至私訊Bump表示「你的影片確實讓我受到許多人誤會，希望妳能幫我拍一部片澄清，不然可能還是需要先提告，再進行調解了」。
為此，Bump決定安排一位男子和對方進行性交易，第一次透過經紀人，收費6萬元，自己則埋伏在大廳等待，果然時間一到，該名女子真的現身，而被安排的男子則與網美開房聊天，當提到「如果出去玩2、3天，可能S或幹嘛，睡覺你可以接受嗎？」該網美直言「當然可以啊，反正價錢談好就好」。
提及包養價碼，原先男子開出50萬元價碼，網美則回應「不要，我一個月不只賺這些」，男子再加碼那100萬，對方則透露「一個月就差不多賺那些」；男子便加價開出200萬元，對方則回「是很好，但我不想要閒閒沒事做」。
事後，Bump為了防止該網美藉口不是本人帳戶收錢，二度聯繫對方，且這次略過經紀人直接詢問價格，扣掉中間抽成，僅要價4萬元，也確實留下收款帳戶真的是該網美本人的證據，最後雙方在飯店門口攤牌，但對方仍堅持原有立場提告「損害名譽」，Bump則向他解釋已經取得相關業者說詞，作為日後上法院的證據。