Keanna認了與ØZI曾有關係！3條線索藏貓膩「重疊謝和弦」
謝和弦前妻Keanna日前爆出與歌手ØZI的曖昧調情對話，指出彼此「曾經有關係」，引發各界討論，而對於該事件，就有網友翻出Keanna前經紀人一年前的爆料內容，一番話暗藏玄機；而資深媒體人黃揚明則也是當起柯南，挖出Keanna手臂「327刺青」釐清關係時間軸，再度掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 08:54:00
有網友在「Dcard」貼文指出，去年KT遭到前經紀人Rose爆料「妳失血過多我們幫送醫，我當經紀人還幫你洗碗盤，幫你談案子的訂金，我還先把我的錢先給你，使喚我先生幫你拍照還沒收錢，我們理所應當幫你做事？在婚姻未結束前，跟別的男人性交，算不算侵害配偶權？」而當時Keanna則回應「關於紛擾不斷的抹黑，沉默不代表默認，這件事目前已經交由法務處理」。
而資深媒體人黃揚明也在臉書上挖出Keanna以前的照片提到「Keanna在2020年9月時，就曾在IG曬出『327』刺青，當時對方才正式簽字離婚2天，「如果『327』代表的是某段戀情，那麼2020年9月25日才正式簽字離婚的她，恐怕近期要被前夫酸爆了」。
除了這道線索之外，在昨日Keanna翻供抖出與ØZI的關係之後，Keanna的閨蜜發文救火，結果文章中卻表示「Keanna絕對沒要炒新聞，若要炒，一開始與謝和弦吵得沸沸揚揚時就公布戀情不是更有流量？」而在被網友熱議後，該句話也已經被閨蜜刪除。種種線索讓網友霧裡看花「時間點真的感覺有重疊到，坐等澄清」、「結論，不要把有關戀情的數字、名字刺在身上，都會後悔」、「不過這經紀人當初的話也真的是很不OK，這樣落井下石」、「還有閨蜜那段話也是啊，提油救火類型的」。（編輯：張嘉哲）