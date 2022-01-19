吃錯好幾年？芭樂「韓國切法」震驚台人 網全讚：太聰明
芭樂含有豐富維生素C，為低熱量、高纖維、水分高的水果，受到不少人喜愛，近日就有網友表示，他看到韓國好友吃芭樂的方式和台灣人相當不一樣，切法令他感到十分吃驚，貼文曝光後立即引起網友熱議，紛紛留言驚喊：「活了20幾年，從來沒想過芭樂還可以這樣切」、「學到了，這樣切比較方便欸」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 09:58:13
該名網友昨（18）日在Dcard中貼文，他表示在IG限時動態上看到韓國朋友在吃芭樂，切法卻讓他非常驚訝，詢問朋友後，對方表示在韓國都是這樣切蜜瓜的，所以芭樂也用同樣切法，這也讓他好奇問：「有人跟我一樣震驚嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「感覺這樣切比較簡單欸…我以後也要這樣切」、「大震驚」、「看一看差點忘記一般芭樂怎麼切，想了很久」、「哇！真的震驚到」、「我也嚇到了」、「活了20幾年，從來沒想過芭樂還可以這樣切」、「學到了，這樣切比較方便欸」、「好酷喔這樣比較好切」。
不過，也有網友表示，「大部分餐廳也都這樣切的吧」、「我們家也是這樣切！媽媽是日本人」、「我也這樣切，比較好切！只需要中間切一刀，有籽的朝下，切個幾刀就好了」、「我也這樣切，可是我是台灣人，芭樂對切然後把平面朝下切芭樂才不會滾來滾去」、「夜市不是都這樣切嗎」。（編輯：賴禹妡）