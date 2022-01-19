竹聯幫副會長創討債公社攬客！還自稱廚師 雙面人生驚奇
台南市警局協同台中、台北市警局，日前破獲以「竹聯幫齊興會」副會長曾華翔為首的暴力討債集團，曾華翔在臉書創立「討債公社」招攬生意，不過更讓人嘖嘖稱奇的是，曾華翔自稱在知名餐廳擔任師傅，下廚做美食與率領小弟討債兩手抓，讓警方也呼意外。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 11:51:25
據了解，37歲的曾華翔透過臉書「討債公社」社團，公開招攬遭積欠呆帳的債權人，以五五分帳方式接受妥託，接下生意後曾男便會率小弟去找欠債人登門討債，透過恐嚇以及於欠債人住家、上班公司投擲印有「殺人償命、欠債還錢」等字樣的文宣，致使欠債人心生恐懼，全台至少有50人受害。
意外的是，曾男自稱平日的工作是擔任廚師，如果有討債任務需要出動時，才會向餐廳請假。據了解，曾男在個人臉書上自述於多家知名餐廳任職廚師，不知真假，且警方在跟蹤蒐證時，還發現曾男在外面有包養小三，可說無論是在工作上或是在私生活上，都很擅長經營雙面人生。
警方將曾男以及他手下的8位小弟依違反組織犯罪防制條例等罪嫌移送，並查扣了相關本票、帳本、恐嚇文宣等物證，將繼續深入追查是否有更多受害者以及其他共犯。（編輯：倪浩軒）