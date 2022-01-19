野生貓科1族群竟名叫「咪喵」　超萌命名原因曝光！

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺灣曾經有兩種原生的貓科動物，一種是石虎，另一種則是雲豹。自從雲豹在臺灣這塊土地上消失之後，石虎就成為了唯一的野生貓科動物，不幸的是，因為棲息地消失或破碎化、過馬路被車撞死、獸夾危害、流浪貓狗的競爭、獵人捕捉…等因素，石虎正面臨著快速滅絕的危機，野外的數量估計僅剩下500隻左右。了解石虎的棲息環境與生態，絕對是石虎保育最重要的第一步。當有更多人開始認識石虎，自然會開始關注牠們的存續，也才可能推動各項實際的保育行動。
全世界目前總共有41種貓科動物，在分類學上，又將貓科動物分為「豹亞科」和「貓亞科」兩大家族。「豹亞科」包含了大家熟知的獅、虎、花豹、雪豹和雲豹等成員，共7種。牠們共同的特徵是瞳孔呈圓形，且大部分能發出震撼、厚實的吼聲，因此又被稱為「吼貓」。「貓亞科」則包含了獵豹、山獅、林㹭等成員，共34種。牠們共同的特徵是瞳孔呈紡錘形，且無法發出吼叫聲，只能發出類似咕嚕或咪喵的叫聲，所以被稱為「咪貓」。「豹亞科」家族的成員因為體型通常較大，因此又俗稱大貓（大型貓科動物）；「貓亞科」則被稱為小貓（小型貓科動物），但兩者的區別並不是以體型來區分的，千萬別因此而搞混囉！
本次特展將為大家介紹不可錯過的「虎」知識，歡迎大家1月22日（六）10點30分到臺北市立動物園教育中心，參加「野生貓族的秘密 The Secrets of Wildcats」開幕活動，透過「石虎IG線上遊」、「老虎筆筒DIY」、「石虎？家貓？傻傻分不清楚！」、「石虎創意春聯DIY」、「寵愛你我健康」、「喵喵喵-動物認養」、「虎年生肖提燈DIY」、「黑松動物擂臺」及「三貓的秘密集章」等活動，測試看看自己有多了解貓科動物。本次虎年貓科動物特展展期到111年12月31日，歡迎大家「相揪」來動物園逛逛呦！（編輯：李惠婷）