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面試打給前東家怕爆！知情者破解「人資話術」：別被騙了

▲人資在面試新人時，除了透過履歷上瞭解，有時也會致電到前公司詢問。（示意圖／擷取自pexels）
▲人資在面試新人時，除了透過履歷上瞭解，有時也會致電到前公司詢問。（示意圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-01-19 10:20:57

人資在面試新人時，除了透過履歷上瞭解，有時也會致電到前公司詢問，不過就有網友在網路上表示，他的公司堅持要打回去前東家問每一個新人的狀況，令他十分困惑，貼文曝光後不少網友坦言：「少數吧，很多被這種話術騙了，接受了公司的不合理」、「只有找主管才會打，其他都嘛是套好的」。 

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該名網友昨（18）日在PTT貼文，他以「公司面試新人都一定會打給前公司？」為題，表示公司近期在找新員工，每一位都打到前東家詢問工作狀況，「主管說每一個一定都要打回去問，不然不知道這個人能不能用」，讓他好奇原因，「你各位人資現身說法一下如何？」 

▲先停頓，再回答，可以讓你有多一點時間思考問題。（圖／擷取自pexels）
▲有網友在網路上表示，他的公司堅持要打回去前東家問每一個新人的狀況。（示意圖／擷取自pexels）
貼文一出，網友紛紛留言，「其實是要問薪水的，避免給太多」、「你們人資電話資料庫還真多」、「會喔，我第一份工作就有打給前公司」、「通常只是電話確認確實是有這個員工而已」、「找主管作背景調查可能性高」、「會喔，我被問過，職位高一點的職務都會吧」、「看職務吧，聽過不少都會問的」。 

不過，也有網友指出，「只有找主管才會打，其他都嘛是套好的」、「少數吧，很多被這種話術騙了，接受了公司的不合理」、「你如果很搶手誰會問這種智障問題」、「不太會，除非人資互相認識」、「完全沒遇過」、「你當人資很閒喔？高階才會啦」。（編輯：賴禹妡） 

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