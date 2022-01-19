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居隔及集中檢疫已2859人　鄭文燦：這一波可能超過3000人

▲鄭文燦預估，只要有足跡活動就可能新增確診，預估這一波的居家隔離或是集中檢疫人數可能超過3000人。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦預估，只要有足跡活動就可能新增確診，預估這一波的居家隔離或是集中檢疫人數可能超過3000人。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-01-19 10:23:14

桃機群聚感染衍生出聯邦銀行、西堤餐廳等多處的群聚，每天都有新增確診個案出現，桃園市長鄭文燦今（19）日上午主持防疫會議指出，這次國內本土疫情從1月3日桃機出現第一起確診個案至今，已超過百人確診，因為Omicron病毒傳播力強、傳播速度快，雖然防疫團隊第一時間即進行匡列居隔作業，全市已有2859人居隔或送集中檢疫所隔離，但考量在此之前，只要有足跡活動就可能新增確診，預估這一波的居家隔離或是集中檢疫人數可能超過3000人。

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鄭文燦表示，桃機群聚事件從1月3日第一位清潔員確診至今，這一波的本土疫情已有超過百人確診，市府第一時間採取擴大匡列隔離政策，也採取擴大社區採檢，因為病毒傳播速度很快，而且對青少年跟兒童也具有傳播力，因此疫調匡列包括家庭親友、職場、學校師生、及社區足跡4方面，每個個案都要追的很緊、很徹底，有些個案在被匡列居家隔離或送集中檢疫所之前仍會有活動記錄，為風險起見，都會列為足跡來管理，因此採檢範圍就會變大。


鄭文燦表示，目前全球Omicron疫情大流行，每天確診人數都以巨額數字成長，防疫團隊會盡最大力量把每條傳播鏈追蹤到底，讓社區沒有感染黑數，避免形成下一個傳播鏈。


鄭文燦指出，目前桃園市居家隔離人數已達1100人、後送至全台21處集中檢疫所人數也有1759人，合計2859人且陸續增加，預估居家隔離和集中檢疫個案可能會超過3千人。


鄭文燦說，這次Omicron病毒確實傳播速度快，以過去清零經驗，到第8波或第9波個案數會逐漸減少，但目前看來，感染Omicron後，在居隔或到集中檢疫所隔離所前，只要有足跡活動就可能新增確診，這也是在疫調防疫工作中辛苦的一面，不過市府會盡力追蹤每一條傳播鏈。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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