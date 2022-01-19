超商包裹拆完注意！「神招」防個資外洩 眾驚：以前不知
網路購物雖然帶給人方便，卻也衍生許多困擾，例如個資外洩等等問題。近日一名網友指出，網購商品外的包裝常有自己的姓名等個資，且丟棄時也不易銷毀，因此好奇發文提問，結果意外釣出許多「銷毀內行人」，對外包裝的處理提出五花八門的方式。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 11:31:39
原PO在PTT發文表示，現在網拍經營者為了讓物流業者方便辨識，都會在紙上印消費者的姓名和條碼後，再用膠帶貼於外包裝上，不僅如此，在貨物流通到超商後，店員也會將小張的姓名條貼在外包裝上，以利店員和消費者辨識，「而收到商品後外包裝都有姓名，但外面都被膠帶層層貼住，不僅不方便用保密印章蓋掉，更不能丟進碎紙機中，大家都怎麼處理網購包裝外面的個資」？
貼文引發網友熱議，紛紛留言提供銷毀方法，「用打火機把它燒黑」、「一定會用剪刀剪碎」、「噴酒精糊掉」、「奇異筆塗黑」、「努力撕掉最保險但真的麻煩」、「美工刀割下來蠻快的」、「吹風機吹熱能撕起來」、「奇異筆直接塗黑最快啊！」
不過，也有不少人發出驚呼表示「怎麼這麼多人都有在銷毀這東西，很嚴重嗎？以前都不知道有人會處理這個」、「我的個資應該不值錢沒在管」、「回收都忙死了哪有時間看個資......」、「直接回收還省時間」、「網購包裝只有姓名而已還好吧」、「網購包裝要看，有些只有姓名我就沒在管，但有地址電話的會處理」。（編輯：張志浩）