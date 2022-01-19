7-11「神功能」消失！客全臉綠：乾脆不使用　真相虧大了

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貼文一出，網友紛紛回應「好像電子化了沒錯，真的沒在用集點了」、「每次都會被問有沒有會員，很懶得用」、「還要辦會員什麼的，我也沒在集了」；不過也釣出內行網友透露「去年7月底就電子化了，有一段時間了」、「不集點沒差，但現在APP加入會員，買東西是有回饋的」、「常去7-11還是要下載APP加入會員，不只能集點，買東西有回饋，積少成多」、「下載APP不只是集點...買東西刷會員有回饋，不賺白不賺，常去沒加入會員虧很大」。
而也有網友提到「超商APP都要下載，裡面很多隱藏好康」、「超商APP功能超多集點、載具、回饋金、隨行取買咖啡、兌換禮品指定門市、預購商品，不下載真的虧」。原來，7-11從去年7月28日起，就取消「實體點數」的功能，將消費滿額的點數全面電子化，民眾只要下載OPEN POiNT的APP，加入會員後，給店員刷條碼或者結帳報電話號碼就可以累積點數，並且取得會員專屬消費回饋。
事實上，除了7-11點數電子化以外，台灣第二大超商全家便利商店更是超前部署，在105年就推動點數電子化，力推自家APP，多數網友認為這樣一來不僅能推動APP使用頻率，對民眾集點也相當方便，能在APP上直接看到點數內容以及換購商品並指定門市，又能賺取商家的消費回饋，在科技發達的E世代，肯定是不可或缺的革新。（編輯：張嘉哲）