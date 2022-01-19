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7-11「神功能」消失！客全臉綠：乾脆不使用　真相虧大了

▲網友發現7-11的「紙本點數」集點功能已經悄悄的消失，讓不少人直呼「反正也沒差，乾脆就不用」，沒想到真相卻反轉。（示意圖／取自Shutterstock）
▲網友發現7-11的「紙本點數」集點功能已經悄悄的消失，讓不少人直呼「反正也沒差，乾脆就不用」，沒想到真相卻反轉。（示意圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-01-19 12:22:31

台灣超商密度非常高，往往走在路上一條街就有好幾家不同的超商，可以說是民眾生活中不可或缺的商家，而就有網友發現7-11的「紙本點數」集點功能已經悄悄的消失，讓不少人直呼「反正也沒差，乾脆就不使用了」，沒想到貼文引發廣大熱議，釣出不少內行人解答。

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原PO在臉書社團「7-11、全家便利商店超商新品分享區」貼文指出「突然發現一件事情，7-11的集點活動已經沒了是嗎？現在去消費都沒有貼紙集點活動了欸？上網查說已經變電子化，要下載APP才能集點，好麻煩，反正也不能換啥好物，就乾脆不集點了，有人跟我一樣嗎？」

貼文一出，網友紛紛回應「好像電子化了沒錯，真的沒在用集點了」、「每次都會被問有沒有會員，很懶得用」、「還要辦會員什麼的，我也沒在集了」；不過也釣出內行網友透露「去年7月底就電子化了，有一段時間了」、「不集點沒差，但現在APP加入會員，買東西是有回饋的」、「常去7-11還是要下載APP加入會員，不只能集點，買東西有回饋，積少成多」、「下載APP不只是集點...買東西刷會員有回饋，不賺白不賺，常去沒加入會員虧很大」。

▲7-11會員福利除了能累積點數回饋（OPEN Point），在隨行取的服務，也有多品項產品優惠選擇。（圖/記者張嘉哲翻攝畫面）
▲7-11會員福利除了能累積消費滿額點數（往年紙本集點換贈品），還有消費點數回饋（OPEN POiNT），在隨行取的服務，也有多品項產品優惠選擇。（圖/記者張嘉哲翻攝）
而也有網友提到「超商APP都要下載，裡面很多隱藏好康」、「超商APP功能超多集點、載具、回饋金、隨行取買咖啡、兌換禮品指定門市、預購商品，不下載真的虧」。原來，7-11從去年7月28日起，就取消「實體點數」的功能，將消費滿額的點數全面電子化，民眾只要下載OPEN POiNT的APP，加入會員後，給店員刷條碼或者結帳報電話號碼就可以累積點數，並且取得會員專屬消費回饋。

事實上，除了7-11點數電子化以外，台灣第二大超商全家便利商店更是超前部署，在105年就推動點數電子化，力推自家APP，多數網友認為這樣一來不僅能推動APP使用頻率，對民眾集點也相當方便，能在APP上直接看到點數內容以及換購商品並指定門市，又能賺取商家的消費回饋，在科技發達的E世代，肯定是不可或缺的革新。（編輯：張嘉哲）

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