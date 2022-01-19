民眾反映打不到莫德納 侯友宜：以施打65歲以上長輩為主
為了因應來勢洶洶的Omicron，許多民眾近日開始接種第3劑的疫苗，但有民眾反映根本預約不到莫德納，中央解釋各地方政府保留莫德納給造冊的高風險族群；對此，新北市長侯友宜今（19）日表示，這次中央撥配的莫德納疫苗，以施打65歲以上的長輩為主。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-19 11:28:20
針對民眾反映預約不到莫德納疫苗的看法，侯友宜指出，新北這段時間全力施打65歲以上的長輩，大概有44萬7000劑（莫德納），至於第20期疫苗的預約，中央配發的疫苗以BNT為主，新北也會運用中央的調配做好規畫；衛生局長陳潤秋補充，中央1月18日撥配32萬劑的莫德納給新北，但新北的長者約44萬7000人，已安排長者及少數專案施打的人接種莫德納疫苗。
相較於Delta的變種病毒，面對來勢洶洶的Omicron，新北在餐廳內用的部分似乎比較寬鬆；侯友宜回應，Delta與Omicron的環境完全不一樣，Delta是繼Alpha後來勢洶洶，加上傳播速度、對醫療量能的挑戰更為嚴峻，而Omicron則採取阻絕於境外，如果境外能擋得住、國內能守得住疫情，可視區域做滾動式的檢討、彈性調整，就能適應目前現在掌握的生活方式。
桃園西堤餐廳的群聚案延燒，是否要禁止餐廳的內用引發熱議，但中央流行疫情指揮中心的指揮官陳時中認為，「不會因為一家餐廳的群聚案，而取消餐廳內用，防疫應該採取中庸之道的看法？」侯友宜說，新北現階段還是全力守住疫情，也沒有禁止餐廳內用的規劃，「全力守住疫情才是最重要的方向！」大家全力以赴、維持現有的狀況。
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